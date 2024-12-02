ABD’li yardım kuruluşu da Gazze’deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), İsrail’in hava saldırısında 3 çalışanının ölümünün ardından, Gazze Şeridi’ndeki yardım faaliyetlerini askıya aldı.

Dünya Merkez Mutfağından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’de kuruluşumuzda çalışan iş arkadaşlarımızı taşıyan bir aracın İsrail hava saldırısına maruz kaldığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tasavvur sınırlarımızı aşan bu zor dönemde kalbimiz meslektaşlarımız ve aileleriyle birlikte” ifadelerine yer verildi. AA

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