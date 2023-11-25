ABD’liler de İsrail’i destekleyen firmaları boykot etti

İsrail ve Hamas arasındaki dün başlayan geçici ateşkes devam ederken, ABD’nin New York eyaletinde binlerce insanın katıldığı Filistinlilere destek yürüyüşü Washington Square Park’ta gerçekleşti.

‘Black Friday’ alışveriş indirimlerinin olduğu gün yapılan yürüyüşte İsrail’i destekleyen firmalar protesto edildi. Yürüyüşe katılan eylemciler İsrail’i destekleyen firmaları boykot etti. Filistin’i desteklemek için bir araya gelen göstericiler Washington Square Park’ta cuma namazı da kıldı. Haber Merkezi

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