ABD’lilerin yarısı silahlı bir olaydan etkilendi

ABD’de yetişkinlerin yüzde 54’ü kendisinin veya bir aile üyesinin silahla ilgili bir olaydan etkilendiğini belirtirken, her beş yetişkinden biri ise aile üyelerinden birinin silah ile öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kaiser Aile Vakfı (KFF) tarafından yapılan ankette, ülkedeki silah şiddetinin etkisi ortaya konuldu. Ankete katılan ABD’li yetişkinlerin yüzde 54’ü şahsen veya bir aile üyesinin, silah şiddetine tanık olma, tehdit edilme, yaralama ve öldürme gibi silahla ilgili bir olaydan etkilendiğini belirtti. Bu yetişkinlerin yüzde 19’u, aile üyelerinden birinin, intihar dahil, silah nedeniyle öldüğünü kaydederken, yüzde 21’i de hayatlarının bir döneminde şahsen silah ile tehdit edildiğini bildirdi. KFF anketinin, 14-23 Mart’ta ülke genelinden telefon ile rastgele seçilen yaklaşık bin 300 katılımcı ile yapıldığı kaydedildi. AA

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