"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışan baba ve iki yaşındaki kızı boğularak öldü

26 Haziran 2019, Çarşamba 16:23
ABD-Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde ölen El Salvadorlu Ramirez ve 2 yaşındaki kızı Valeria'nın görüntüsü, akıllara 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak ölen Aylan bebeği getirdi.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 2 yaşındaki kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo Nehri üzerinden ABD'ye geçerken öldü.

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi.

Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi.

Oscar'ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD'den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika'nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.

Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Meksika'da kalmaya devam ettikleri için Oscar'ın umutsuzluğa kapılarak yüzerek ABD'ye geçme kararı aldığını söyledi.

Eşi ve kızının akıntıya kapıldığını gören Avalos'un, yetkililerden yardım istemesinin ardından Oscar ve Valeria'yı arama-kurtarma çalışmaları başladı. 

Yaklaşık 12 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından Oscar ve Valeria'nın cansız bedenlerine, Puerto Mexico köprüsünün 500 kilometre uzağında ulaşıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, olaya ilişkin, "Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak." açıklamasında bulundu.

Meksika'nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD'li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağırılmayı bekliyor. Öte yandan, ABD'li yetkililer haftada ortalama 3 sığınma talebi kabul ediyor.

AA

Etiketler: Meksika, ABD, göçmen
Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum''

    Rusya: Teslimata 'yüzde 99' hazırız

    Kritik süreçte kritik görüşme

    İngilizler oynayacak İstanbul kazanacak

    AKP’de kopuşlar başladı

    Ucuz et politikasının zararı 491 milyon lira

    “EYT’liler varlıklarını oylarıyla ispat ettiler"

    Benzine de zam bekleniyor

    UCM, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi

    Geçim şartları zorlaştı

    Lavrov: ABD ve İran'ı diyalog ile sorunlarını çözmeye ikna edeceğiz

    Kuvvet Komutanları, Murat Alan ve Akit TV'ye tazminat davası açtı

    CHP: Bahçeli'nin halkın iradesini beğenmemesi tam bir kibir örneğidir

    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile görüştü

    Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

    Akar: Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

    Ruhani'den AB ve ABD'ye 'anlaşmadaki vaatlerinize dönün' çağrısı

    Karamollaoğlu: AK Parti çözülmeye başladı

    'Filistin'de Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?'

    En Çok Okunanlar

    Atilla YILMAZ

    Bave Kurda (Kürtlerin babası) II. Abdulhamid ve Said Nursî
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP niye kaybetti?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Seyyar medrese Ereğli’de
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Başörtülülerin seçim imtihanı
    Genel

    Darbe girişimi davasında 94 sanığa beraat kararı verildi
    Genel

    Halk haksızlığı kabul etmedi
    Davut ŞAHİN

    Yandaş medyada dönüşüm gerçeği
    Cevher İLHAN

    Tehdit ve tahkir siyaseti kaybettirdi
    Mustafa ORAL

    Kalbe giren, kabre girse de unutulmuyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.