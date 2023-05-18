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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

ABD - Montana'da TikTok yasaklandı

18 Mayıs 2023, Perşembe 23:21
ABD'de "güvenlik endişeleri" gerekçe gösterilerek Çinli sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanmasına karar veren ilk eyalet Montana oldu.

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya uygulaması TikTok'u, "eyalet sakinlerinin özel bilgilerini ifşa edilmesini önleme gerekçesiyle" yasaklayan yasa tasarısını imzaladı.

ABD'de Tiktok'u yasaklayan ilk yerel yönetim olan Montana'da Vali Gianforte, "Çin Komünist Partisi'nin Amerikalıları gözetlemek, mahremiyetlerini ihlal etmek ve onların kişisel, özel ve hassas bilgilerini toplamak için TikTok'u kullandığı iyi bir şekilde belgelenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni eyalet yasasının ihlal edilmesi durumunda, TikTok uygulamasını sunan Google Play Store ve App Store gibi platformlar, günlük 10 bin dolara kadar para cezası ödemek durumunda kalacak.

Aralık 2022'de Tiktok'un eyalet kurumlarına ait cihazlarda kullanılmasını yasaklayan Gianforte, yeni yasanın "kullanıcıların kişisel bilgilerini veya verilerini yabancı bir düşmana veya yabancı düşman olarak belirlenmiş bir ülkede yerleşik bir kişi veya kuruluşa aktaran tüm sosyal medya uygulamalarını" kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, aralık sonunda imzaladığı yasayla TikTok uygulamasının, federal hükümetin kolluk kuvvetleri, ulusal güvenlik ve güvenlik araştırması amaçları için sınırlı istisnalar dışında, yaklaşık 4 milyon devlet memuru tarafından kurumsal cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı.

AA

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