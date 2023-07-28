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28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

"ABD, NATO ve Ukrayna, Rusya ile müzakereyi reddediyor"

28 Temmuz 2023, Cuma 15:33
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Herkes için eşit güvenlik konularında müzakereyi reddediyorlar. Mevcut Ukrayna rejimi de müzakere yapmayı reddediyor." dedi.

Putin, St. Petersburg'ta düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Afrika ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin önemine işaret eden Putin, "Tüm sorunlar müzakereler yoluyla çözülmelidir ancak sorun şu ki bizimle müzakere etmeyi reddediyorlar." ifadesini kullandı.

Putin, Ukrayna savaşının Rusya'nın güvenliğine yönelik oluşan tehditler nedeniyle yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Çatışma, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler yaratmasına dayanıyor ve Rusya dahil herkes için eşit güvenlik konularında müzakereyi reddediyorlar. Ukrayna veya daha doğrusu mevcut Ukrayna rejimi de müzakere yapmayı reddediyor. Bunu resmen duyurdular. Ukrayna başkanı buna ilişkin müzakereleri yasaklayan kararname imzaladı."

AA

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