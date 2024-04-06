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6 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

ABD: Netanyahu hükümetinin eylemleri karşısında hayal kırıklığı içindeyiz

06 Nisan 2024, Cumartesi 14:29
ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Jacob Lew, ABD yönetiminin, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçlarla ilgili eylemleri karşısında “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

ABD’li Büyükelçi Lew, İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda, Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin Netanyahu hükümetinin 6 aydır İsrail savaşına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki tutumundan rahatsız olduğunu belirtti.

"Yönetimimiz Netanyahu hükümetinin eylemleri karşısında hayal kırıklığı içinde." diyen Lew, Gazze Şeridi’nin acil gıda, su ve atık su altyapısına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

ABD’nin Gazze'ye deniz yoluyla insani yardımın girişini kolaylaştırmak için “çok çalıştığını” ileri süren Lew, sürecin “kolay ve ucuz” olmadığını kaydetti.

Lew, İsrail’in Aşdod Limanı üzerinden Gazze Şeridi'ne un getirilmesi konusunda birçok tartışma olduğuna dikkati çekerek, unun şu anda Gazze'ye doğru yola çıktığın vurguladı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir değişimi ve Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin de Lew, “Sürekli esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmak için ve görüşmeleri doğru yolda tutmaya ve ileriye taşımaya çalışıyoruz.” dedi.

Lew, esir takasının sadece insani bir mesele olarak değil aynı zamanda bölgesel stratejik bir mesele olarak da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Hâlâ bir esir anlaşmasının olmasını umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin ise Lew, “Pencerenin hala açık olduğuna inanıyorum ancak zaman geçtikçe daha da zorlaşacak.” dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 459 Filistinli öldü.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

AA

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