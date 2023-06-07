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8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

ABD'nin 5 eyaletine "kırmızı alarm" uyarısı

07 Haziran 2023, Çarşamba 19:00
ABD’nin 5 eyaletinde, sıcak, kuru ve istikrarsız hava koşulları nedeniyle orman yangınlarına karşı "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, Pennsylvania’nın bir bölümü de dahil, New Jersey, Michigan, Washington ve Alaska eyaletlerinin yerel saat ile 22.00'ye kadar orman yangını uyarısı altında kalacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eyaletlerde, yıldırım düşmesi de dahil, yüksek sıcaklıklara sahip kuru ve dengesiz hava olaylarının orman yangınlarına neden olabileceğine işaret edildi.

Vatandaşlardan orman yangınına yol açabilecek faaliyetlere karşı dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Kamp, açık hava ızgaraları, sigara malzemeleri, motorlu testereler ve arazi araçlarının tümü, kıvılcım çıkarma, tehlikeli ve yıkıcı bir yangını tutuşturma potansiyeline sahiptir." denildi.

Kuvvetli rüzgarlar, düşük nem oranı ve çabuk tutuşabilir kuru çalılar nedeniyle bir bölgedeki hava koşulları orman yangınları için elverişli hale geldiğinde, Ulusal Meteoroloji Servisi, "kırmızı alarm" veriyor.

Kanada'dan ABD'ye ulaşan orman yangını dumanı etkisini sürdürüyor

Diğer taraftan Kanada’daki orman yangınlarından çıkan dumanın ABD’ye ulaşması nedeniyle yetkililer sağlıksız hava kalitesi uyarılarını sürdürüyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, özellikle solunum yollarına bağlı rahatsızlığı bulunanların evde kalmalarını önererek, dış aktivitelerin “çok sağlıksız” olduğunu söyledi.

New Yorklularının sağlıklarını koruma konusunda gerekli tedbirleri almalarını isteyen Adams, devlet okullarında sınıf dışındaki aktivitelerin de hava kalitesi nedeniyle yapılamayacağını belirtti.

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edildi.

Yetkililer, bu hafta kuzey doğu eyaletlerinin yanı sıra orta batı eyaletleri olan Minnesota, Michigan ve Wisconsin’da da milyonlarca insanın Kanada’daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle hava kalitesine bağlı sağlık risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Kanada genelinde halen 400 civarında orman yangını aktif olarak devam ederken, buna bağlı olarak 26 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve yangınlarından çıkan dumanın, akciğerlere girerek astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği ifade ediliyor.

AA

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