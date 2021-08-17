UZMANLAR SORUYOR: ABD’NİN 88 MİLYAR DOLAR HARCADIĞI AFGAN ORDUSU NİYE DAĞILIVERDİ?

YOLSUZLUK, LİYAKATSİZLİK

Afganistan uzmanlarına ve emekli askerlere göre paralı ordunun kısa sürede dağılmasının sebeplerinden birkaçı yolsuzluk, yeterli yardımların birliklere ulaştırılmaması, Taliban bağlantılı komutanlar ve liyakatin olmaması.

TAHMİNLER TUTMADI

Biden yönetimine sunulan istihbarat raporlarında, ülkenin uluslararası güçlerin ayrılmasından iki-üç yıl sonra Taliban kontrolüne gireceği belirtiliyordu. Ama bu çok daha kısa bir sürede gerçekleşti.

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ABD’nin Afgan fiyaskosu

Afganİstanlı uzmanlar ve emeklİ askerler, ABD’nİn 88 mİlyar dolar harcadığı Afgan ordusunun, bİrkaç günde neden ve nasıl dağıldığını açıkladı. Sebepler arasında yolsuzluk, yeterlİ yardımların bİrlİklere ulaştırılmaması ve Talİban bağlantılı komutanlar, hİyerarşi ve lİyakatin olmaması bunlardan bİrkaçı...

Afganistanlı uzmanlar ve emekli askerler, ABD’nin 88 milyar dolar harcadığı Afgan ordusunun, birkaç günde neden ve nasıl dağıldığını açıkladı. Uzmanlaragöre, paralı ordunun kısa sürede dağılmasının birçok nedeni var: Yolsuzluk, yeterli yardımların birliklere ulaştırılmaması ve Taliban bağlantılı komutanlar, hiyerarşi ve liyakatin olmaması nedenlerden birkaçı olarak sayılıyor. independent Türkçe’nin haberine göre, ABD ve NATO ülkelerinin büyük yardımlarda bulunduğu Afganistan Ordusu’nun kısa sürede dağılması dünyayı da şaşırttı. ABD’nin 2001’de Afganistan’ı işgalinin ardından bu ülkede yeni bir milli ordu kurulma çalışmalarına başlandı.Bu kapsamda ABD’nin öncülüğünde ve müttefik ülkelerin desteğiyle büyük yatırımlar yapıldı. Medyaya yansıyan bilgilere göre 2001’den beri sadece ABD, Afganistan güvenlik güçleri için 88 milyar dolar harcadı. Diğer ülkelerin harcadığı paralar ve Türkiye dahil birçok ülkenin verdiği askeri destek ve eğitimler bu rakama dahil değil. Sonuç olarak kağıt üstünde de olsa 200 bin kişilik bir ordu mevcudu bulunuyordu ve 20 yılda güçlendirilmeye çalışılan ordu birkaç günde dağıldı.

“KOMUTANLAR KENDİ KABİLE LİDERLERİNE BAĞLI KALDI”

Türkiye’de yaşayan Afganistanlı akademisyen ve gazeteci Lal Muhammed Lame, Afganistan ordusunun çöküşünün farklı boyutları olduğunu söyledi. Bunun bir kısmının ülkedeki kötü yönetim, yolsuzluğa boğulan liderler ve üst düzey yöneticilere ilişkilendirildiğini belirten Lame, “2001 sonrasında Afganistan ordusu yeniden kurulurken sözde milli ordu ismi verildi ama gerçek şu ki en baştan ordu etnik kimliğe dayalı kuruldu” dedi. Lame, “Ordudaki asker sayısı her ne kadar 300 bin kişi olduğu iddia edilirse de bu gerçeği yansıtmıyor. Gerçek sayının 150-200 bin olduğu iddia ediliyor. “Hayalet ordu” diye söylenen iddialar bir yere kadar doğrudur. Örnek olarak 300 bin kişi için bütçe ayrılırdı. Amerika ve Batı’dan yardım alındığında bunun büyük miktarı üst düzey devlet yöneticilerinin cebine giriyordu.

BOZGUNDAKİ BİRİNCİ NEDEN TALİBAN BAĞLANTILI ORDU YÖNETİCİLERİ

Türkiye’de yaşayan bir diğer Afganistanlı akademisyen Zabihullah Dashti ise Afganistan ordusunun başarısızlığındaki birinci etkenin ordu yönetimindeki Taliban bağlantılı kişilerin olmasının olduğunu iddia etti. Dasthi, ordudaki askerlerin paralı görev yaptığını belirterek, şu iddiada bulundu: ABD’nin çekilme kararının ardından uluslararası yardımların kesileceği, para gelmeyeceği söylentileri artınca çoğu asker ordudan ayrıldı veya kaçtı. Ordunun birçok yöneticisi de bu arada Taliban’la görüştü. ‘Geldiğinizde savaşmayız’ diyerek çatışmayı bıraktılar. Ayrıca yukarıdan yeterli bilgi akışı ve yardımda olmadığı için birçok asker de ‘Ben niye öleyim?’ diyerek kaçtı.

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Kabil havaalanında kaos

Talİban’ın Kabil’e girmesiyle yüzlerce insan Kabil Havalimanı’na akın etti. Kabil Havalimanı’nda ABD güçleri havaya ateş açtı; oluşan izdihamda beş kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesiyle şehirden ayrılmak için havalimanına yüzlerce insan gitti. ABD güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı bilinirken havaalanında beş kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Reuters’a telefonla bağlanan ABD’li yetkili “Kalabalık kontrolden çıkmıştı. Kaosu dağıtmak için ateş açıldı” dedi. Görgü tanıkları, Kabil Havalimanı’nda beş kişinin cesedinin bir araca taşındığını gördüklerini aktardı.

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Eşref Gani giderken ne dedi?

Talİban, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da ele geçirdi. Al Jazeera’nın özel haberinde, Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giren bir grup silahlı Talibanın görüntülerine yer verildi.

Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan’da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti. Taliban’ın Kabil’e girmesinden bir süre sonra Afganistan’dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Facebook hesabında paylaşımda bulundu. Gani, paylaşımında “Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım. Saraya girmek isteyen Taliban’a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil’in yıkılmasına yol açacaktı.” ifadesini kullandı.

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“Müdahale etme” açıklaması



ABD’nin Afganistan’daki vatandaşlarını tahliye süreci devam ederken, 64 ülke ortak bir açıklama ile ülkeden ayrılmak isteyenlerin engellenmemesi ve tüm çıkış yollarının açık tutulması çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen’in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, Afganistan’daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi. “Afganistan genelinde güç ve yetkiyi elinde tutanlar, insan canı ve mülkiyetinin korunması ve güvenlik ile sivil düzenin yeniden inşası noktasında sorumluluk taşımaktadır.” ifadesine yer verilen açıklamada, ülkeden ayrılmak isteyen tüm yabancıların ve Afganların bunu yapmasına izin verilmesi ve bunun için tüm çıkış yollarının açık tutulması gerektiği vurgulandı. Açıklamanın sonunda Afgan halkının güvenlik ve emniyet içinde ve onurlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğu ve uluslararası toplumun Afgan halkını desteklemeye devam edeceği ifade edildi. Washington - aa

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Trump, Biden’ı istifaya çağırdı

Eskİ ABD Başkanı Donald Trump, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından Başkan Joe Biden’ı istifaya çağırdı. Trump’ın yazılı açıklamasında, “Joe Biden’ın Afganistan’da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi.” ifadesine yer verdi. Biden’a istifa çağrısıyla ilgili, “Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde seçilmedi.” sözlerini kullanan Trump ayrıca ABD Başkanını, ülkedeki Kovid-19 vakalarındaki artış, iç göç, ekonomi ve enerji konularında da eleştirdi. Eski ABD Başkanı, istifa çağrısından önce yayımladığı bir diğer bildiride ise “Joe Biden’ın Afganistan’da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!” sözlerini sarf etmişti. New York - aa