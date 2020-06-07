ABD’nin bitmeyen derdi

Dünyanın geri kalanında olduğu gibi aylardır koronavirüsüyle çalkalanan Amerika’da gündem, siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalması sonucu ölmesiyle bir anda değişti.

ABD'deki protestolar 12. gününde Ülkede günlerdir protesto gösterileri düzenleniyor ve bu gösteriler sırasında zaman zaman şiddet görüntüleri de kameralara yansıyor. Floyd’un ölüm şekli Amerika’da bir kez daha ırkçılık tartışmalarını gündemin en üst sırasına taşıdı. Amerika’nın Sesi’ndeki habere göre aslında bu tartışmanın kökeni Amerika’nın kuruluşundan önceye dayanıyor. Ülkenin siyah tarihi, Portekizliler tarafından rehin alınan 20 kadar Angolalı’nın İngiliz sömürgecilerce o dönem İngiliz sömürgesi olan Virginia’ya 1619’da getirilmesiyle başlıyor. Amerika’da yasalar önünde artık herkes eşit ancak uygulamada bu konuda geçmişten kaynaklanan şüpheler hala akıllarda. George Floyd’un ölüm şekli de bu kuşkulara bir yenisini ekledi.1776 yılında kurulan ülkede, üzerinden 245 yıl geçmesine rağmen hala ırkçılık tartışmaları yaşanıyor. Ve bu tartışmalar en azından yakın zamanda sona erecek gibi de görünmüyor.

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