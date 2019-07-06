ABD'nin Florida eyaletinde patlama: Çok sayıda kişi yaralandı!

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Florida eyaletine bağlı Plantation bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki pizza restoranında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

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