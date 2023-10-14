ABD’nin haberi varmış

Mısır ve İsrail istihbaratlarının Hamas’ın saldırısı hakkında bilgi sahibi olmamasına işaret edilerek, ABD’nin saldırıdan önce ne bildiğine dair bir soruya ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Bir müttefike karşı saldırı yapılacağını bilseydik, kesinlikle onları bilgilendirirdik. Şu an odak noktamız İsrail’in egemen topraklarını savunmak ve vatandaşlarını korumak için ne ihtiyacı varsa sağlamak.” şeklinde cevap verdi.

İsrail-Hamas savaşı sekizinci gününe girerken, ABD istihbarat birimlerinin, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırıları öncesi Filistin-İsrail çatışması riskinin arttığı konusunda Joe Biden yönetimine birkaç kez değerlendirmede bulunduğu belirtildi. CNN’in söz konusu değerlendirmelere aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, birden fazla istihbarat kaynağına dayanılarak yapılan 28 Eylül tarihli bir güncellemede, Hamas’ın İsrail’e yönelik roket saldırılarını artırmaya hazır olduğu, 5 Ekim’de CIA’den gelen başka bir bilgide de genel olarak Hamas’ın “şiddet uygulama ihtimalinin” yükseldiği konusunda uyarı yapıldığı kaydedildi. Saldırıdan bir gün önce 6 Ekim’de de ABD’li yetkililerin kendi içinde, Hamas’ın “alışılmadık faaliyetlerine” ve “her an olabilecek bir saldırıya” işaret eden raporlar yaydığı ifade edildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 336

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.