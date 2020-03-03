"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'ABD'nin ilk Türk ve Müslüman Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidi cezasız kalmadı

03 Mart 2020, Salı 21:40
ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey’deki Paterson şehrine atanan ilk Türk kökenli Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidi mesajları atan bir kişi tutuklandı.

ABD'de, Passaic County Savcısı Camelia Valdes, 28 yaşındaki Stefan Keco’nun Paterson Emniyet Müdürü İbrahim Mike Baycora’ya Müslüman olduğu için tehdit içerikli mesajlar atması nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

Valdes, Keco’nun üçüncü dereceden terör tehdidi ve ikinci dereceden önyargıyla korkutma suçlamalarıyla çarşamba günü ilk duruşmaya çıkarılmak üzere Passaic İlçe Hapishanesinde tutulduğunu kaydetti.

"Polis şefinin hayatının tehdit edilmesi en son ihtiyaç duyacağı şey"

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Polis şefimizin zaten çok yoğun bir işi var ve hayatının tehdit edilmesi, en son ihtiyaç duyacağı şey.” ifadesini kullandı.

32 yıldır Paterson Polis Teşkilatında görev yapan İbrahim Mike Baycora, şubat başında Paterson Belediyesinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim’e el basarak yemin etmiş, "Amerika’da ilk Türk ve Müslüman Emniyet Müdürü" olarak resmen görevine başlamıştı.

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta geldiği Amerika’da büyüyen Baycora, yaklaşık 150 bin nüfuslu Paterson şehrinin güvenlik ve asayişinden sorumlu bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ensar ruhu nerede?

    O gülerken biz kavrulduk

    Vicdanları sızlatıyor

    Ahmet Ataç’ın çilesi

    MSB: 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi

    Akar: Bir şehidimiz var

    'ABD'nin ilk Türk ve Müslüman Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidi cezasız kalmadı

    Böylesi hiç görülmedi

    Trabzonspor İstanbul'a avantajla gidecek

    İtalya'da ölü sayısı 79'a yükseldi

    ABD heyetinden Türkiye açıklaması

    Güney Kore Devlet Başkanı: Kovid-19'a karşı 'savaş' başlattık

    İdlib’de 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

    Şehit Gümrük personeli dualarla

    “Sana bu görevi kim verdi?”

    Göçmenlere aşırı sağcı gruplar engel oluyor

    Gaddarlığa Trump desteği

    İdlibli çocukların çizme ve çorap sevinci

    "Bunları durduracak noktada değiliz"

    Esed rejimi ve Rusya 12 sivili daha katletti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana mutabakatı ve misak-ı millî tuzağı
    Cevher İLHAN

    İdlib bataklığından çıkmanın yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ensar ruhu nerede?
    Ahmet BATTAL

    Bakanlar Kurulumu istiyorum
    Genel

    Ahmet Ataç’ın çilesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (3)
    Risale-i Nur'dan

    Sulh-u umumî nasıl tesis edilir?
    Mustafa ORAL

    Barla Dağlarından denizlere akan bir ses: Bediüzzaman
    Süleyman KÖSMENE

    Ebedî saadetin müjdecileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.