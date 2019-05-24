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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

ABD’nin İsrail ile işbirliği hata

24 Mayıs 2019, Cuma 00:07
Harvard Üniversitesi Profesörü Stephen Walt, ABD’nin Ortadoğu bölgesiyle olan ilişkisinde yaptığı en büyük hatanın, bazı ülkelere diğerlerine oranla daha farklı bir yaklaşım sergilemesi olduğunu söyledi.

Harvard Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Walt, ABD’nin başşehri Washington’da Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere ve ABD’nin bölgeye olan ilgisine değinen Walt, “Amerika’nın bölgeyle olan bağı tamamen bitmese de ciddî oranda azalacak. ABD, (Orta Doğu’da) bazı durumlarda askerî varlık gösterse de daha çok diplomatik olarak varlığını sürdürecek.” dedi. Walt, ABD’nin bölge ile olan ilişkisinde yaptığı en büyük hatanın, bazı ülkelere diğerlerine oranla daha farklı bir yaklaşım sergilemesi olduğunu belirterek, “ABD’nin bazı Orta Doğu ülkeleriyle özel ilişki kurması, diğer ülkelerin Washington ile ilişki kurma becerilerini yabancılaştırıyor. Filistin-İsrail çatışmasında görüldüğü gibi bu sorun, ABD’nin İsrail ile özel bir ilişkisi kurmasıyla ortaya çıktı. Yapmamız gereken, bölgede mümkün olduğunca çok ülke ile normal bir ilişki kurmaya çalışmak.” diye konuştu.

Çekilme geride sorunlar oluşturacak

Walt’ın söylemine destek veren Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü ve eski Beyaz Saray yetkilisi Charles Kupchan ise Washington’un ilgisinin artık Asya pazarına yönlenmeye başladığını ve ABD’nin Orta Doğu’ya gösterdiği fazla ilginin zamanla azalacağını savundu. Kupchan, buna rağmen ABD’nin bölgeden hızlı çekilmesinin de Irak ve Afganistan’da olduğu gibi sorun oluşturacağını kaydederek, “Orta Doğu’dan çıkmaya çalışıyoruz ama Orta Doğu her seferinde bizi geri içine çekiyor.” ifadelerini kullandı.

AA

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