"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 70'e yükseldi

11 Aralık 2021, Cumartesi 20:41
ABD’nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin öldüğünü ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşıyor.

Cuma gecesi etkili olmaya başlayan hortuma ilişkin açıklama yapan Kentucy Valisi Beshear, "Eyaletimizin tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum olduğuna inanıyorum." dedi.

Kentcuky'nin Maylfield kentinde hortumun vurduğu fabrikada 110 işçinin çalıştığını aktaran Beshear, "Eyalette ölü sayısının 50'yi aşıp 70'e çıktığını ve bunun 100'ü aşabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Beshear, ABD Başkanı Joe Biden'dan eyalet için acil durum ilan etmesi ve federal destek vermesi çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum kasırgası meydana geldi.

Arkansas yetkilileri, eyalette 2 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Arkansas eyaletinin kuzeydoğusundaki etkili olan hortum kasırgasının bir huzurevinde hasara yol açması sonucu 1 kişinin öldüğü aktarılırken, Belediye Başkanı Bob Blankenship de burada en az 20 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Illinois eyaletinde de Amazon'a ait bir tesiste bir kişinin hortumda öldüğü bildirilirken, Tennnessee eyaletinde de hortumda can kayıpları olduğu ancak sayısının henüz tam bilinmediği belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ev sahipleri şimdi de ara zam istiyor

    Antalyaspor Trabzonspor'u durdurdu

    Yazıktır, günahtır, haramdır!

    ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 70'e yükseldi

    Filistinlilere ait 600 zeytin ağacı daha Yahudi işgalciler tarafından kesildi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Nahda Hareketi'nden Kays Said'e tepki

    Şehit İdris Aksöz, Nevşehir'de dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'Evimizin ağırlığınca altın ve para verseler yine de onlara istediklerini vermeyeceğiz'

    Zorunlu sigortanın fiyatı serbest olmamalı

    Gürcistan: Rusya'nın çağrısı kabul edilemez

    'Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında'

    Meteoroloji'den iki bölgeye kuvvetli yağış uyarısı

    'Korkunç bir hata yaptı'

    Yeni Zelanda sigarayı yasaklıyor

    AİHM kararlarına uymama lüksümüz yok

    Genç hafızlar icazetlerini aldı

    Erken kalkanlar daha mutlu

    10 binlerce sağlıkçı işi bıraktı

    40 bin kamu müteahhiti batar

    En Çok Okunanlar

    Osman KOYUNCU

    Türkiye’de demokrasi ve sivil toplum
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.