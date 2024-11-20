ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde hava saldırısı alarmı!

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Ukrayna'ya olası yoğun hava saldırısı nedeniyle bir günlüğüne kapatıldığı bildirildi.

Rusya: Ukrayna, Amerikan yapımı füzelerle Rus toprağına saldırı düzenledi

Rusya, balistik füze saldırısı olursa nükleer silahla cevap verecek Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik olası yoğun hava saldırısıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi. Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında Büyükelçiliğin bugün için kapalı olacağı, Büyükelçilik çalışanlarına bulundukları yerlerde kalmalarının tavsiye edildiği kaydedildi. Açıklamada, "ABD (Kiev) Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava alarmı verilmesi halinde derhal sığınmaya hazır olmalarını öneriyor." ifadesi kullanıldı. İspanya da Kiev Büyükelçiliğini bir günlüğüne kapattı İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde hizmet vermeyeceğini" duyurdu. ABD'den sonra İspanya da Kiev'deki büyükelçiliğini bir günlüğüne kapattı. İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki İspanyol vatandaşlarına gönderdiği elektronik postada, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde yüz yüze görüşmeli hizmet vermeyeceğini, elektronik posta ile taleplerin yapılabileceğini" bildirdi. Büyükelçilik ayrıca Kiev'deki İspanyol vatandaşlarına "aşırı güvenlik önlemleri almalarını, yerel otoritelerin tüm tavsiyelerine uymalarını, her zaman barınma yerlerinin bulunmasını" tavsiye etti. AA

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