"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'ABD'nin şartlarını kabul etmeyeceğiz'

02 Mayıs 2019, Perşembe 19:38
İran Meclis Başkanı Laricani, ABD'nin yeni bir anlaşma için öne sürdüğü şartları hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rezevi Horasan eyaletinde Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından duyurduğu 12 maddenin mantıksız olduğunu belirtti. 

ABD'nin öne sürdüğü şartların asla kabul edilmeyeceğini vurgulayan Laricani, "Bizden ABD'nin isteklerine boyun eğmemizi beklemeyin. Bu 12 şart İran'ı zillete atacaktır. Bu yüzden direnmekten başka yol yoktur." dedi.

ABD'nin baskılarına karşı halka sabırlı olmaları çağrısında bulunan Laricani, "ABD'nin liyakatsiz yöneticileri, pes etmek zorunda kalacak ancak biz sabırlı olmazsak istediklerine ulaşarak bize de Suudi Arabistan'a yaptıklarını yapacaklar. ABD, Suudi Arabistan'ın hem parasını alıyor hem de onları aşağılıyor. Biz böyle değiliz bu milletin hakkını savunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren Laricani, ülkede kendi kendine yeten bir ekonomik sistem oluşturulması gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayarak 12 maddelik şart öne sürmüştü.

Bu şartlar arasında, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması ve plütonyum ön işleme faaliyetine asla başlamamasının yanı sıra ülke çapındaki tüm askeri tesislere kayıtsız şartsız giriş imkanı sunması ve balistik füze programını durdurması bulunuyor.

ABD yönetimi ayrıca, "İran'dan tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakmasını, bölgesel müdahalelerine son vermesini, Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmesini ve İsrail'i tehdit etmeye son vermesini" istiyor.

AA

Etiketler: iran, abd
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne yapsalar reform

    “Faiz lobisi Türkiye’ye gelen 650 milyar doları betona gömendir”

    İşsizlik fonu devleti ve patronu finanse ediyor

    Arap Baharı felâkete dönüştü

    Maduro askerlerle yürüdü

    ''Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz''

    Almanya'nın başkentinde bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

    Tarlada 1 lira, tezgâhta 6 lira

    'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun var'

    Gazzeli balıkçılar uluslararası topluma seslendi

    Yeni Zelanda'dan üzücü haber!

    ''Kızgın demir basın özgürleşirse ifade özgürlüğü sağlanırsa soğur''

    Zarif: İran ABD ile gerginliği artırmak istemiyor'

    ''Devlet ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir''

    Çavuşoğlu: ABD ile Henüz her konuda mutabık değiliz mesafe katediliyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı: Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok

    Adana'da HES yapımı sırasında patlama; 1'i ağır 4 yaralı

    Ramazanda Metabolizmanızı düzeltmeniz için 5 adım

    Mayıs ayında 5 metre kar; Bir aydır uğraşıyorlar

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Malûm şahısla siyaset yoluyla galebe edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Mahkeme hür ve tarafsız olmalı
    Genel

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor
    Mikail YAPRAK

    Hak ve adalet yerini bulur
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’a hazır mıyız?
    Ahmet BATTAL

    İşaret fişeği mi, izli mermi mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Belirsizlik zarar veriyor
    Genel

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.