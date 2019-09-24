ABD önce eğitti, sonra terörist dedi

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin, ABD’nin teröre karşı verdiği savaşa katılmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, “Savaşın bir problemi çözebileceğine inanmıyorum. Savaşla bir sorunu çözmek istersiniz başka bir soruna yol açarsınız” dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin, ABD’nin teröre karşı verdiği savaşa katılmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Trump’a, “Afganistan’da 19 yıllık savaşta başarısız oldunuz, 19 yıl daha kalsanız yine de başarısız olacaksınız” diyeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul Toplantıları kapsamında ABD’nin New York kentinde bulunan Han, Amerikan Dış İlişkiler Konseyinde (CFR) konuştu.

‘En azından tarafsız durabilirdik’

Burada bölgedeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Han, ABD’nin Afganistan stratejisini eleştirdi. Sovyetler Birliği’ne karşı savaşan güçlerin yaptıklarına önce cihad denildiğine dikkati çeken Han, ABD’nin daha sonra ülkeyi işgal ederek aynı unsurları terörist olarak tanımladığını ve Pakistan’ın de buna katıldığını söyledi. Han, “(Pakistan’ın Afganistan işgaline katılması) Buna ilk günden beri karşıydım, çünkü onları önce çok büyük bir şey olan cihad için eğittik sonra da aynı gruba ‘Bu yaptığınız terörizmdir.’ dedik. Biz en azından tarafsız durabilirdik. ABD’nin 11 Eylül sonrası küresel teröre karşı savaşına katılmakla Pakistan en büyük hatalardan birini yaptı.” diye konuştu. Afganistan’da askerî bir çözümün mümkün olmadığını belirten Han, artık savaşın bir anlamının kalmadığını, ABD’nin eninde sonunda oradan çekilmek durumunda kalacağını ve barışın o zaman sağlanabileceğini dile getirdi. Kendisini “barış destekçisi” olarak tanımlayan Han, “Savaşın bir problemi çözebileceğine inanmıyorum. (Savaşla) bir sorunu çözmek istersiniz başka bir soruna yol açarsınız. El Kaide’yi yok edersiniz, IŞİD’ı ortaya çıkarırsınız.” dedi.

Dünyaya Keşmir çağrısı

Hindistan’ın Keşmir’de büyük bir insan hakları ihlâline giriştiğini belirten Han, dünyanın Hindistan’ın en azından Keşmir’de sokağa çıkma yasağını kaldırması çağrısında bulunmasını istedi. Hindistan yönetiminin Pakistan’ı G-7 bünyesindeki Malî Eylem Gücünün kara listesine sokmak için uğraştıklarını tesbit ettiklerini belirten Han, “Daha sonra ise 5 Ağustos’ta Keşmir konusu gündeme geldi. Tek taraflı olarak BM Güvenlik Konseyi kararını ve bizim de kendilerinin de Anayasalarının 370. maddesinde de yer alan Simla Anlaşması’nı yok saydılar.” ifadelerini kullandı.