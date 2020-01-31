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31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

ABD, Polonya'ya 32 adet F-35 savaş uçağı satıyor

31 Ocak 2020, Cuma 19:58
ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 4,6 milyar dolar değerinde 32 adet F-35A Lightning II savaş uçağı alımına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından denetlenen Dış Askeri Satış Programı kapsamında Polonya hükümetinin 4,6 milyar dolar değerinde 32 F-35A Lightning II tipi savaş uçağı alma karanını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya hükümetinin, "dünyanın en gelişmiş savaş uçağını" satın alarak ülkelerinin askeri gücünü geliştirdiği vurgulanan açıklamada, "NATO müttefikimiz Polonya ile uzun süredir devam eden stratejik ortaklığımızı artırmaya devam etmeyi ve bu proje (F-35) üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Pompeo'dan açıklama

Öte yandan konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Pompeo, "NATO müttefikimiz Polonya'nın 32 adet dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olan F-35 satın almasından dolayı memnunuz. Cumhurbaşkanı Duda ve Başbakanı Morawiecki, Polonya askeriyesini geliştirmek, ortaklığımızı ilerletmek, kendi savunmaları adına akıllıca bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

F-35'ler teknik sorunlarla gündemde

Öte yandan Bloomberg'in Pentagon'dan bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde F-35 savaş uçaklarının bazı önemli teknik sorunlarının devam ettiği vurgulandı.

Haberde, uçakların bazı yer hedeflerini vurmakta zorlandığı ve güvenlik konusunda da sıkıntılar yaşandığı vurgulandı.

Aynı haberde, Pentagon'un uçaklarla ilgili değerlendirme raporunda 800'den fazla yazılım hatasının olduğu sonucuna ulaşıldığı bilgisine de yer verildi.

Benzer şekilde F-35'lerde tespit edilen 16 önemli sorunun ise Pentagon ile üretici firma Lockheed Martin arasındaki 22 milyar dolarlık son aşamaya geçilmeden önce çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

AA

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