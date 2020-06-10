ABD, Rus savaş uçaklarını önledi

ABD'nin, Alaska yakınlarında 4 Rus uçağına önleme yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Tu-95MC stratejik füze uçağının Çukçi, Bering ve Ohotsk Denizi’nin uluslararası suları üzerinde devriye yaptığı kaydedildi. Uçakların Çukotksk Özerk Bölgesi ve Amur Bölgesindeki havaalanlarından kalktıkları kaydedilen açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 uçaklarının Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı ifade edildi. Devriyenin 11 saat sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm uçuşların uluslararası kurallara uygun şekilde ve başka devletlerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştiği aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.