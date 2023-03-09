"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

ABD: Rusya bu yıl büyük topraklar ele geçiremeyecek

09 Mart 2023, Perşembe 11:00
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya’nın yeni bir seferberlik ilan etmemesi ve dışardan silah sağlamaması durumunda gelecek aylarda Ukrayna’da operasyonlarını sürdürmesinin giderek zorlaşacağını söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya’nın yeni bir seferberlik ilan etmemesi ve dışardan silah sağlamaması durumunda gelecek aylarda Ukrayna’da operasyonlarını sürdürmesinin giderek zorlaşacağını ve yeni toprak kazanmaktan ziyade elindeki toprakları tutma taktiğine yöneleceğini söyledi.

Haines, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, FBI Direktörü Christopher Wray, ABD Siber Kuvvetler Komutanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Orgeneral Paul Nikasone ile Senato İstihbarat Komitesinde ABD’ye yönelik küresel tehditlere ilişkin oturumda konuştu.

ABD istihbaratının en tepedeki ismi Haines, Ukrayna-Rusya savaşının tarafların birbirini tükettiği bir yıpratma savaşına dönüştüğünü, belirleyici bir askeri üstünlüğün söz konusu olmadığını ve Donetsk bölgesinde birkaç yüz metrelik alan üzerinde günübirlik çatışmalar yaşandığını söyledi.

Haines, “Rusya Bahmut bölgesinde biraz ilerleme kaydediyor ki bu özel bir stratejik hedef değil ancak Rus ordusu diğer taraftan personel ve mühimmat eksikliği, komuta kademesindeki işlevsizlik, askerler arasında tükenmişlik ve moral zorlukları biri birçok sınırlama ile karşı karşıya.” dedi.

Rusya’nın askeri kayıplarının arttığını belirten Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu savaşla “ordusunun limitlerini görebildiğini” ve şimdilik "daha mütevazı hedeflere yöneldiğini" ileri sürdü.

Haines, şöyle devam etti:

"İhracat kontrolleri ve yaptırımlar Rusya’nın savaşını özellikle de silah sistemleri üretmek için gerekli olan yabancı ülkelerden alınan parçala erişimini kısıtlayarak zora sokuyor. Rusya zorunlu bir seferberlik başlatmazsa ve önemli miktarda üçüncü bir taraftan mühimmat tedariki sağlayamazlarsa, önümüzdeki aylarda mevcut saldırı operasyonlarını sürdürmesi giderek daha zor hale gelecek ve sonuç olarak sadece işgal yoluyla ellerine geçen bölgeleri tutmaya ve savunma durumunda kalacak. Sonuç olarak Rus ordusunun bu yıl büyük topraklar ele geçirecek kadar toparlanabileceğini öngörmüyoruz. "

Haines, Putin’in zamanı lehine işletmeye çalışarak Rusya’nın Ukrayna’daki stratejik hedeflerine ulaşmak için savaşı uzatabileceği ve mümkünse savaşa belirli aralıklara ara verebileceğini söyledi.

Ukrayna’nın da önünde engeller olduğunu belirten Haines, Kiev yönetiminin kayıplar verirken ellerindeki rezerv kuvvet ve ekipmanı da sahaya sürmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Çin’in Rusya’ya destek verdiğini söyledi

ABD yönetimi bir süredir Çin’in Rusya’ya silah desteği verme konusunda istekli olduğunu ancak Pekin’in Rus ordusuna silah verdiğini henüz görmediklerini ifade ediyordu.

Senato’daki oturumda ilk kez Haines, Çin’in sahada Rusya’ya destek verdiğini gördüklerini açıkladı.

Haines, Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin derinleştiğini ifade ederek, iki ülkenin ilişkilerinde belirli sınırlamalar olduğunu ve bu ilişkinin NATO ittifakına benzer bir ilişkiye dönüşmeyeceğini aktardı.

Çin’in Rusya’ya savaşta destek verip vermediğiyle ilgili Haines, "Rusya’ya çatışmada destek sağladıklarını görüyoruz. Ayrıca verilen yardımın seviyesinden giderek rahatsızlık duymaya başladığını ve artık bunun kamuoyunda görülmeyecek şekilde yapmaya uğraştıklarını da görüyoruz." dedi.

Haines, verilen yardımların detayını ise kapalı oturumda anlatacağını söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Rusya bu yıl büyük topraklar ele geçiremeyecek

    Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı deprem bizi çok üzdü

    Filistinli aktivistin evine tahrik dolu çirkin saldırdı

    'Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir'

    Cezayir ile Fas arasında harita gerginliği: ''Ordumuz sınırlarımızı korumaya hazır''

    Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası olabilir
    📷

    Hamburg’dan Mekke’ye

    AKP’NİN YAPTIKLARI DİNE DE DEMOKRASİYE DE AYKIRI

    Kahramanmaraş - Pazarcık'ta 4 büyüklüğünde deprem

    “Hayatınız gözünüzün önünden geçiyor”

    Hayaller yüzde 5 gerçekler yüzde 55

    KHK’lı aile yurda alınmadı

    Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarla başlıyor

    Hac kura sonuçları açıklandı

    “Bu sese kulak verin”

    Bakan Özer: "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz"

    AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinliğine sert tepki

    Çadır kentin çocuklarına moral

    Kriz, ittifakı güçlendirdi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Ali’nin adaletini bildiniz mi?
    Genel

    KHK’lı aile yurda alınmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem sonrası AB ile yeni sayfa?
    Genel

    AKP’NİN YAPTIKLARI DİNE DE DEMOKRASİYE DE AYKIRI
    Mikail YAPRAK

    Bugünün yöneticilerine Yunus Emre’den mesajlar
    Ahmet BATTAL

    Tenkit hakkı bakidir ama tecillidir
    Risale-i Nur'dan

    Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik!
    Cevher İLHAN

    Haydi hayırlısıyla…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem ve ölüm gerçeği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.