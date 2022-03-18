ABD Rusya ile ticareti askıya alıyor

ABD Temsilciler Meclisi Rusya ve Belarus’la normal ticaret ilişkilerinin askıya alınmasını onayladı.

Oylama, Başkan Joe Biden’ın Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’ya yaptırımlar kapsamında Rus ürünlerine daha yüksek vergi getirmesinin önünü açıyor. Temsilciler Meclisi 8’e karşı 424 oy gibi ezici bir çoğunlukla Rusya ile normal ticari ilişkilerin askıya alınmasını öngören ve Rusya’nın uluslararası ticarette “en çok gözetilen ülke” statüsünü iptal eden tasarıyı onayladı. Senato’nun da yakın zamanda tasarıyı ele alması bekleniyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, Amerika daha önce Rusya’dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz, deniz ürünü, alkol ve elmas ithalatına son vermek amacıyla harekete geçmişti. Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama Rusya’dan ithal edilen çelik, alüminyum gibi ürünlere daha yüksek vergi getirilmesine hazırlık niteliğinde. Haber Merkezi

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