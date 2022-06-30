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30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

ABD - San Antonio'da terk edilmiş kamyondaki ölen göçmenlerin sayısı 53'e yükseldi

30 Haziran 2022, Perşembe 11:31
ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) yaptığı açıklamada, Teksas'ın San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda ölenlere iki göçmenin daha eklenerek toplam can kaybının 53'e ulaştığı belirtildi.

ICE Halkla İlişkiler Ofisi Sözcüsü Tanya Roman, yaptığı açıklamada, kamyondan sağ çıkan 11 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Olay yerine gelen bazı ABD'li vatandaşlar, kamyonun terk edildiği alanı mum ve çiçeklerle donatırken aşırı sıcakta susuzluktan öldüğü öngörülen göçmenlerin anısına aynı yere plastik şişelerin içinde içme suyu bıraktı.

Ayrıca, San Antonio Travis Park'ta ilerleyen saatlerde kamyon kasasında ölen göçmenler nedeniyle protesto düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Twitter'da "Göçmenler Önemlidir" anlamında #MigrantsMatter etiketiyle duyurulan protesto gösterisinde, "yapısal politika değişikliği, fonların derhal yeniden tahsisi ve şeffaflık" gibi taleplerin gündeme getirileceği kaydedildi.

Terk edilmiş kamyonda 50 göçmenin cesedi bulunmuştu

Yerel yetkililer, pazartesi günü San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonda 50 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 4'ü çocuk 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Kamyondaki göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göçmenlerin 22'sinin Meksika vatandaşı, 7'sinin Guatemala, 2'sinin ise Honduras'tan olduğunu açıklamış, diğer 19 kişinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

San Antonio Polis Şefi William McManus ise terk edilen kamyona ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, ölen göçmen sayısı dün 51'e yükselmişti.

Başkan Joe Biden ölümleri "korkunç ve yürek parçalayıcı" olarak nitelendirerek, trajedinin "çok fazla masum ölüme yol açan milyarlarca dolarlık kaçakçılık endüstrisinin peşine düşme ihtiyacının altını çizdiğini" söylemişti.

AA

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