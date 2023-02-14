ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Türkiye'ye başsağlığı ve destek mesajı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Austin, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmaya Türkiye'de meydana gelen depremlere değinerek başladı. Suriye'yi de etkileyen depremlerin yol açtığı trajik can kayıplarından dolayı başsağlığı dileyen Austin, "ABD, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için acil şekilde Türk müttefiklerimiz ve diğerleriyle çalışmaya devam edecek." dedi. AA

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