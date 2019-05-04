ABD Savunma Bakanı Shanahan'dan Türkiye'ye F-35 tehdidi

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Türkiye S-400 kararında ısrarcı olduğu takdirde F-35 projesini Türkiye'den "çekmek zorunda kalacaklarını" söyledi.

Türkiye ile ABD arasında, Ankara'nın Rusya'dan satın almak istediği S-400 füze savunma sistemi nedeniyle yaşanan gerilim sürüyor. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Türkiye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın aldığı takdirde, F-35 projesinin Türkiye'den çıkarılacağı uyarısında bulundu.

Shanahan Cuma günü Washington'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin NATO ortağı Türkiye'nin Rus silahı satın almasına ilişkin tutumunda değişiklik olmadığını ifade etti. Shanahan, "Eğer Türkiye S-400 kararını uygulamayı seçerse, o zaman biz de bu projeyi Türkiye'den çekmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

Pentagon temsilcisi, ABD merkezli hava-uzay devi Lockheed Martin ve United Technologies yöneticileriyle bir araya gelerek, Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmeyi reddettiği takdirde atılabilecek adımları tartıştıklarını da açıkladı. Shanahan, "Bütün F-35'leri diğer müşterilerimize sorunsuz teslim edebilmemiz için uygulamada sıfıra yakın risk içeren sağlam planlar istiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Akar S-400 planlarını savundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi satın almasının, NATO’dan uzaklaştıkları anlamına gelmediğini söylemişti. NTV televizyonuna yaptığı açıklamada Akar, "Biz ortağız. Bu ortaklıkta 'S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız' diye bir madde söz konusu değil. Herhangi bir ülkenin, ortaklardan birinin isteği doğrultusunda bizim ortaklıktan çıkarılmamız hakka, adalete, hukuka uygun olmaz. Böyle bir şey söz konusu olmamalı" demişti. Akar, S-400'lerin F-35'lere herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurgulamıştı.

F-35'lerin üretim sürecinde yer alan ülkelerden olan Türkiye'de, uçak gövdesi ve kablo sistemi gibi F-35'in bazı parçaları ve teçhizat üretiliyor. Türkiye, F-35'lerden 100 adet satın almayı planlıyor.

Washington, Rus üretimi S-400'lerin F-35'ler ve NATO güvenliğine tehdit oluşturacağı uyarısında bulunarak Ankara'ya bu karardan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor. Türkiye ise S-400'lerin alımı konusunda kararlı tavrını sürdürüyor.