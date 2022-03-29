"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD Savunma Bakanlığı: Doğu Avrupa'ya asker ve savaş uçağı sevk ediyoruz

29 Mart 2022, Salı 23:00
Pentagon, 400 civarında asker, 10 F/A-18 tipi savaş uçağı ve birkaç C-130 askeri uçağını Doğu Avrupa’ya kaydırdıklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Norveç’te tatbikatta olan ve 200 askerden oluşan bir Deniz Piyadeleri Hava Kontrol Birliğini Litvanya’ya kaydırdıklarını bildirdi.

200 askerin şu anda Litvanya’da bulunduğunu belirten Kirby, “Güney Carolina’daki Baeufort Üssü'nden Deniz Piyadelerine bağlı 10 F/A-18 Super Hornet uçağı ve birkaç Deniz Piyadeleri C-130 uçağı da Doğu Avrupa’ya kaydırılacak. Gidecekleri yeri tam olarak belirtemem ama oraya kaydırılacaklar ve bu da ayrıca 200 personelden oluşuyor.” ifadesini kullandı.

Kirby, Rusya’nın Kiev çevresindeki kuvvetlerini azaltma açıklamasına da temkinli yaklaştı.

Konuya ilişkin bir soru üzerine değerlendirmede bulunan Kirby, Rusya’nın Kiev çevresindeki küçük bir birliğini çektiğini ancak bunun gerçek bir çekilme olmadığını ileri sürdü.

Kirby, “Bu bir kuvvet kaydırmadır gerçek bir çekilme değil ve Rusya’nın Ukrayna’nın diğer bölgelerinde daha büyük bir saldırıya hazır olmamız gerekir. Kiev’e yönelik tehdit bitmiş değil.” diye konuştu.

Rusya’nın halen Kiev etrafında önemli bir kuvvet bulundurduğunu belirten Kirby, söz konusu Rus birliklerinin kuzey doğru çekildiğini dile getirdi.

Pentagon, önceki gün de 6 elektronik harp kabiliyetine sahip EA-18G Growler tipi savaş uçağı ve bu uçaklara eşlik edecek 240 askerin Almanya’ya gönderileceğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Kovid-19 bu yıl bitebilir'

    Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Son 24 saatte 53 kişi vefat etti, 14 bin 993 vaka gözlemlendi

    İkinci el zorlanacak

    Türkiye Avrupa’yı 3’e katladı

    Buğday zammı ekmeğe yansır

    Şeker fiyatları neden artıyor?

    Çığ nedeniyle 33 gündür kapalı

    Adil yargı için 9 teklif

    KDV indirimleri çare değil

    Et nasıl 100 lirayı geçti?

    O güne çok az kaldı

    ‘Serseri’ mayınlar kapımıza nasıl geldi?

    Düşündüklerinden daha az oy alacaklar

    İktidarın hevesini boşa çıkaracağız
    📷

    Hasret sona eriyor: Camilerde yeniden teravih namazı coşkusu yaşanacak...
    📷

    Erzincan - Kemaliye, Türkiye'nin 21. 'sakin şehri' oldu

    'Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü'

    'Yapabileceğimiz en iyi şey Rusya'yı enerji piyasasından izole etmek'

    '4 milyon kişi Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Anne, yüzünü unuttum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yasakçılara suç duyurusu
    Faruk ÇAKIR

    Bütün yanlışlar hukuktan dönecek
    Cevher İLHAN

    “Erken-baskın seçim” senaryoları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve hissiyat sorusu
    Misbah ERATİLLA

    Fedakâr nur postacısı Hasan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Cennet-asa bahar geldi!
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât fakir eder mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.