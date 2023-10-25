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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

ABD: Sivillerin zarar görmesi engellenemez

25 Ekim 2023, Çarşamba 17:00
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby bugün Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalar ve İsrail’in Gazze’ye yönelik hava operasyonları konusunda açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe’nin haberine göre Kirby, Gazze’de bir ateşkesin “sadece Hamas’a yarayacağını” belirtti, ancak insani yardımların geçişini sağlamak için çatışmalara ara verilmesinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. ABD’nin İsrail’i Hamas’a karşı yürüttüğü savaşta sivil kayıplardan sakınmaya çağırdığını belirten Kirby, sivillerin zarar görmesinin engellenmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Kirby, “Bu savaş. Bu bir çarpışma. Bu kanlı, çirkin ve giderek de karmaşık bir hale gelecek ve siviller zarar görmeye devam edecek” dedi. 

Haber Merkezi

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  • DAVUT

    26.10.2023 11:36:30

    ALLAH SİZİN MÜSTAHAKINIZ VERSİN, ZALİMLER

Risale-i Nur Külliyatı

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