ABD soykırımın devamına yeşil ışık yaktı

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Şalaldah, Sputnik’e demecinde ABD’nin BMGK’de Gazze için acil insani ateşkes karar tasarısını veto etmesini yorumladı.

Filistin’in veto isyanı ABD’nin, İsrail’in soykırım suçlarını durdurmayı amaçlayan Cezayir’in karar tasarısını veto etmeleri, kendilerini Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı işlenen suçlara suç ortağı yapıyor” diyen Şalaldah, “ABD’nin eylemleri BM Şartı’nın, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun normlarının açık bir ihlalidir. Amerikalılar İsrail’e Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçlarını sürdürmesi için yeşil ışık yakmış oldu” vurgusunu yaptı. Haber Merkezi

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