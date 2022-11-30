"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD: Şu anda Ukrayna'ya Patriot verme planımız yok

30 Kasım 2022, Çarşamba 03:46
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin şu anda Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verme gibi bir planı olmadığını söyledi.

Ryder, günlük basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Ryder, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin haberler üzerine bir soruya yanıt verirken, "Daha önce de konuştuğumuz üzere düzenli olarak Ukrayna ile konuşuyoruz. Düzenli olarak savunma ihtiyaçları üzerine ortaklarımızla istişare ediyoruz. Hava savunma konusu Ukrayna'ya destek bakımından Savunma Bakanlığı ve uluslararası ortaklarımız için öncelik olmaya devam ediyor. ABD'nin herhangi bir Patriot bataryasını Ukrayna'ya verip vermeyeceği konusuna gelince, şu anda Ukrayna'ya Patriot bataryası sağlama gibi bir planımız yok ancak bu görüşmelere devam ediyoruz." dedi.

Gün içinde basın mensuplarına bilgilendirmede bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi de Patriot dahil birçok seçeneği gözden geçirdiklerini ifade etmişti.

Yetkili, spesifik olarak Patriotların masada olup olmadığı sorularını ise "Sadece Patriot dahil tüm kabiliyetler masada diyebilirim. Hava savunma sistemlerinden biri olarak Patriot da değerlendiriliyor." ifadeleriyle geçiştirmişti.

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin neden verilmediği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, destek konusunda Ramstein formatı gibi çeşitli şekillerde temasların sürdüğünü, Patriot konusunun da bu çerçevede ele alındığını söylemişti. Ancak Stoltenberg, bu sistemlerin verilip verilmeyeceğini yanıtlamamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Şu anda Ukrayna'ya Patriot verme planımız yok

    3 düzensiz göçmen Nijerya'dan İspanya'ya bu şekilde ulaştı

    NATO: Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz

    Terörle mücadele istismar edilemez

    İkinci ele talep katlanarak artıyor

    Senegal, son 16 turuna yükseldi

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı

    Ukrayna’da 6 bin sivil can verdi

    Sıra ortak programda

    Keyfîliğin bedelini milyonlar ödüyor

    Kars - Denizgölü köyünde kuduz karantinası

    Yeter artık geçinemiyoruz

    Dış ticaret açığı % 421.7 arttı

    Nüfusun yüzde 85’i çipli kimliğe geçti

    Bant daralmasının dayanağı OHAL KHK'sı

    BM’den dünyaya Gazze eleştirisi

    Peşkeş çekmek yerine koruma görevini yapın

    Antalya Kaş'ta zor saatler

    Belçika'da grev sebebiyle ulaşım sıkıntı içinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masanın anayasa hamlesi
    Ahmet BATTAL

    Günün yalanına çare
    Süleyman KÖSMENE

    Karabasan üzerine
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Al götür, oku getir” hizmeti
    Genel

    3 düzensiz göçmen Nijerya'dan İspanya'ya bu şekilde ulaştı
    Faruk ÇAKIR

    Güzel bir adım
    Genel

    Terörle mücadele istismar edilemez
    Risale-i Nur'dan

    Zaman-ı Meşrutiyetin zembereği, ruhu; haktır, akıldır, kanundur
    Raşit YÜCEL

    Misafirsiz haneler
    Ali FERŞADOĞLU

    Her mesele birlikte müzakere edilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.