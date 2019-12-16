ABD, Suriye’deki petrol sahalarına takviye güç göndermeyi sürdürüyor

ABD ordusu, Suriye’nin Haseke ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askerî üs ve noktalarına Irak üzerinden takviye güç gönderdi.

Deyrizor’daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak’ta konuşlu ABD unsurları, dün gece El Valid sınır kapısı üzerinden Haseke’nin güneyindeki Deyrizor’da bulunan petrol sahalarına sevkiyat yaptı. AA’nın elde ettiği görüntülerde, 100 tır’dan oluşan lojistik konvoyda, 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü tır’lar yer aldı. 4-5 Aralık’ta da sevkiyat yapılmıştı ABD ordusu, 4-5 Aralık’ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı yaklaşık 150 tır’ı Deyrizor’daki petrol sahalarına göndermişti. Suriye’de petrol sahalarında askerî varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgelere yaklaşık 500 tır’dan oluşan askerî ve lojistik sevkiyat yapmıştı. AA

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