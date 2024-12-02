"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

ABD: Suriye'deki saldırı, Rusya ve İran'ın dikkatinin dağıldığını gösteriyor

02 Aralık 2024, Pazartesi 10:01
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'de muhaliflerin Halep ve çevresindeki ilerleyişini, Suriye'nin destekçilerinin başka çatışmalarda güç kaybetmesine ve dikkatlerinin dağılmasına bağladı.

Sullivan, CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, Suriye'deki muhalif güçlerin Halep'i ele geçirmesiyle ilgili, "Yıllardır kendilerini hırpalayan üç aktöre baktılar: İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler ve bundan faydalanmaya çalıştılar." ifadelerine yer verdi.

"Bu saldırının hızı bence Suriye hükümetini ve bölgedeki diğer gözlemcileri çok şaşırttı" diyen Sullivan, hem bu gelişmelerin hem de Ukrayna'daki mevcut durumun, Rusya ve İran'ın "daha zayıf bir stratejik konumda bulunmalarının doğal sonucu" olduğunu vurguladı.

Sullivan, Suriye'nin Halep ve İdlib kentlerindeki son gelişmelerin, bölgedeki ABD güçleri için risk oluşturup oluşturmadığı konusunda şunları kaydetti:

"Şu anda, DEAŞ ile savaşmak için Suriye'de konuşlanmış olan güçlerimizin, bu özel saldırının gerçekleştiği bölgeden farklı bir yerde oldukları için yakın bir risk altında olmadıklarına inanıyoruz. Ancak halen, İran, Irak ve Suriye'deki Şii milis gruplarının tehdidi altında bulunuyorlar. Her gün onların korunmasını sağlamak ve onlara yönelik saldırılara yanıt vermek için çalışıyoruz."

Gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyledi

ABD'nin, Suriye rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı silahlı grubu, terör örgütü olarak tanımladığının altını çizen Sullivan, bu yüzden "örgütün tasarımları ve hedefleri konusunda" geçerli endişelerinin olduğunu belirtti.

Jake Sullivan, buna rağmen ABD'nin, Suriye'nin başkenti Şam'a doğru ilerleyen muhaliflerin Rusya, İran ve Hizbullah tarafından desteklenen Beşşar Esed hükümetini sıkıştırmasından "yakınmayacağını" vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ne getireceğiyle ilgili "karmaşık bir durum" ifadesini kullanan Sullivan, Washington'ın bu konuda bölgesel ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını aktardı.

Halep ve İdlib illerinde Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup HTŞ arasında yaklaşık 6 gündür çatışmalar yaşanıyor.

AA

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki soykırım son bulsun

    İsrail, Lübnan ile yaptığı ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

    ABD: Suriye'deki saldırı, Rusya ve İran'ın dikkatinin dağıldığını gösteriyor

    ABD’li yardım kuruluşu da Gazze’deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı

    Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

    Halk Erdoğan’ın tekrar aday olmasını istemiyor

    Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiden acı haber!

    422 gündür saldırı altındaki Gazze'de İsrail katliamı artarak devam ediyor!

    Astıma karşı 50 yıl sonra yeni tedavi

    Ekranlar üzerinden işgal ediliyoruz

    Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur'da

    415 bin Filistinli UNRWA okullarında barınmaya çalışıyor

    Motorlu araç satıcıları: 6 ay 6 bin kilometre uygulaması sona ersin

    Zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

    Suriye'deki yeni gelişmeler hakkında ABD'den açıklama

    SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ''Özgürlük Şafağı Operasyonu'' başlattı

    Gazze’de hayatı yok etmek istiyorlar!

    İsrail ile ticareti kes, gemileri durdur

    Gazze hâlâ büyük bir zulüm altında! - Müslümanlar ve Hristiyanlar ekmeği bölüşerek mücadele ediyor!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya TV yayın hayatına başlıyor
    Zafer AKINCI

    Dikkat etmek gerekir
    M. Said ZEKİ

    Hukuka sahip çıkmak veya tutuklama tedbiri
    Süleyman KÖSMENE

    Tekirdağ bizimdir
    Ali FERŞADOĞLU

    O’ndan yardım isteriz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur manevî hastalıkları izale eder
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Kemâl’in hürriyet aşkı-1
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kör hissiyât-1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.