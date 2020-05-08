"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

ABD, Suudi Arabistan'dan geri çekiliyor iddiası

08 Mayıs 2020, Cuma 00:48
ABD'nin, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırılardan sonra bu ülkeye konuşlandırdığı 4 Patriot hava savunma sistemi ve askerlerin bir kısmı ile diğer bazı silahları geri çekeceği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesine konuşan bazı Amerikalı yetkililer, Patriot bataryalarının yanı sıra ABD Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı filosunun da Suudi Arabistan'dan ayrıldığını ve donanmanın Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını azaltmayı planladığını belirtti.

Pentagon, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan'a, ülkedeki Amerikan sistemlerine ek olarak üç yeni Patriot bataryası, iki savaş uçağı filosu ve bir Terminal Yüksel İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'nin konuşlandırılması talimatını vermişti.

ABD'nin son adımı bazı yetkililer tarafından İran'ın artık Amerikan menfaatlerine acil bir tehdit teşkil etmediğinin göstergesi olarak yorumlanırken, bazı uzmanlar bu adımların petrol fiyatları konusunda Suudi Arabistan yönetiminin Washington'u dinlememesine karşılık olarak atıldığını iddia ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz'

    Suçlama değil, dayanışma zamanı

    Dayanacak gücümüz kalmadı

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?

    28 Şubatçılarla ortak oldular

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    İkinci atak riski var

    'Dış kaynak bulunamazsa yükseliş devam eder'

    'Askıda fatura uygulamasında 56 bin ailenin faturası ödendi'

    Yoksulluk sınırı 6 bin 986 TL

    Pentagon: Koronavirüs tedavisi görenler askere alınmayacak

    'İngiltere ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek'

    'Yurtlarda karantinaya alınanlardan 54 bin 3'ü tahliye edildi'

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 83 bine yaklaştı

    AYM infazı esastan görüşecek

    Trump'ın yaveri koronavirüse yakalandı

    Zehra Zümrüt Selçuk: 620 bin haneye ödeme yapıldı

    'Yaz tatilinde okul olmayacak'

    Uluslararası Af Örgütü'nden Yunanistan'a uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Cennete uçarken
    Genel

    28 Şubatçılarla ortak oldular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dayanacak gücümüz kalmadı
    Şükrü BULUT

    Köln’ün Hüsnü Ağabeyi...
    Genel

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Ahmet BATTAL

    Küçük paralar, münferit olaylar...
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronadan ders almazsak, daha ağırı gelmeyecek midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm, resmî doktrin oldu; “Fırka” ismi “parti”ye dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.