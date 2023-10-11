ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Rashida Tlaib: İsrail’e yardımı durdurun

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Rashida Tlaib, ABD’nin, İsrail’e yönelik yardımlarının durdurulması yönünde çağrıda bulundu.
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Tlaib saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ölen Filistinlilerin ve İsraillilerin acısını paylaştığını belirterek, herkesin barış içinde, özgürce ve eşit haklarla yaşaması gerektiğini söyledi.
“Bu geleceğe giden yol, ablukanın kaldırılmasını, işgalin sona erdirilmesini ve direnişe yol açabilecek boğucu, insanlık dışı koşulları oluşturan apartheid sisteminin ortadan kaldırılmasını içermelidir.” ifadesini kullanan Tlaib, ABD’nin “apartheid rejimi” diye nitelediği İsrail’e “koşulsuz” fon sağladığı sürece bölgedeki şiddetin devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer meclis üyesi Cori Bush da Filistin ve İsrail’de devam eden şiddetten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sivillerin öldürülmesini kınadı.
Haber Merkezi