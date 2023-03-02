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2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

ABD: TikTok sorun teşkil ediyor

02 Mart 2023, Perşembe 11:42
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Çinli sosyal medya platformu TikTok ile ilgili Amerikalıların verilerini topladığı gerekçesiyle endişeli olduklarını ve uygulamanın ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturabileceğini düşündüklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çinli sosyal medya platformu TikTok ile ilgili sorulara Jean-Pierre, Çin gibi ülkelerin ABD'lilerin verilerini toplayan dijital teknoloji uygulamaları konusunda endişeli olduklarını söyledi. Jean-Pierre, bu kapsamda TikTok'un ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturabileceğini belirterek, bu hususta Kongre'yi harekete geçmeye çağırdıklarını kaydetti.

Beyaz Saray personelinin TikTok kullanmadığını belirten Jean-Pierre, "TikTok'un sorun teşkil ettiği konusunda çok nettik." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın da bu konuda endişelerinin olduğunu dile getirdiğini vurgulayarak, diğer taraftan TikTok uygulamasını kullanan milyonlarca Amerikalı bulunduğunu bildirdi.

Jean-Pierre, TikTok ile ilgili Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırımlar Komitesinin (CFIUS) devam eden incelemesine işaret ederek, TikTok'un ABD genelinde yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.

"Havana sendromu" ile ilgili istihbarat raporu

ABD istihbarat birimlerinin, "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalık vakaları ile yabancı düşmanlar arasında bir bağ kurulamadığı sonucuna ilişkin sorulara ise Jean-Pierre, Biden yönetiminin önceliğinin çalışan personelin sağlığı olduğu cevabını verdi.

Jean-Pierre, söz konusu sendromdan muzdarip kişilerin ekstra mali destek almaya devam edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu ise "Evet, kesinlikle." şeklinde cevapladı. Sözcü, insanların gerçekten bu semptomları gösterdiklerini ve bu konuda gerekli tedaviyi almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Öğrenci affı

Jean-Pierre, Biden'ın geçen yıl 40 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren öğrenci kredileri affının iyi bir plan olduğunu ve söz konusu affın orta sınıf ailelere 20 bin dolara kadar rahatlama sağlayacağına işaret etti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu affı anayasaya uygun bulmaması durumunda ne yapacaklarına ilişkin ise Jean-Pierre, sundukları öğrenci affı planına güvendiklerini ve bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Demir yolu güvenliği ile ilgili yasa tasarısı

Jean-Pierre ayrıca Ohio'daki tren kazasının ardından bugün Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekili grubunun demir yolu güvenliği için ek kural ve önlemler içeren yasa tasarısından da memnun olduklarını ve bu adımı desteklediklerini kaydetti.

Yasa tasarısının güvenlik ihlalleri için azami cezaları artırma, tehlikeli madde taşıyan trenlerle ilgili kuralları güçlendirme gibi maddeleri olduğunu belirten Jean-Pierre, "Bu iyi bir adım ve memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu. Sözcü bu kapsamda Kongredeki iki parti üyelerinin birlikte çalışmasını teşvik ettiklerini ifade etti.

AA

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