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2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

"ABD ülkede panik korku kaygı oluşturarak vatandaşlarının moralini bozmaktadır"

02 Mayıs 2019, Perşembe 09:59
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Venezuela ile ilgili söylemlerini "tehdit" olarak değerlendirdi ve uygulananın "yumuşak güç olmadığını" ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir askeri müdahalenin ihtimaller dahilinde olduğunu belirtmişti.

Zaharova, Rusya resmi haber kanalı Rossia-24'e, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Venezuela üzerindeki politikasını değerlendiren Mariya Zaharova, "Bu kesinlikle yumuşak bir güç değil. Bu agresif bir söylem, doğrudan korkutma, şantaj ve tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD'nin eylemleri yüzünden Venezuela'daki yaşamın kötüleştiğini vurgulayarak, "ABD'nin amacı, Venezuela'da panik, korku, kaygı ve ihanet hissi meydan agetirerek, ülke vatandaşlarının moralini bozmaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Venezuela, ABD, Rusya, darbe
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