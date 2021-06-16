ABD üniversitesinde başörtülü dekan

ABD’nin prestijli üniversitelerinden Princeton Üniversitesi’nin Kamu ve Uluslararası İlişkiler Okulu’nun dekanlığına siyaset bilimci Amaney Jamal atandı. Jamal, ABD üniversitelerinde böyle bir göreve atanan ilk Müslüman başörtülü kadın oldu.

Amaney Jamal, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, siyasî kalkınma ve demokratikleşme, eşitsizlik ve ekonomik ayrımcılık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki Müslüman göçü ve cinsiyet ü- zerinde yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. serbestiyet.com’un haberine göre, Filistinli bir ailenin mensubu olarak 1970 yılında Kaliforniya’da doğan Jamal, 10 yaşındayken kızlarının kendi kültürünü ve dinini tanımasını isteyen ailesiyle birlikte Batı Şeria’daki Ramallah’a göçüp, kolej eğitimine kadar Filistin’de yaşadı.

Hangi dersleri veriyor?

Lisans derecesini California-Los Angeles Üniversitesi’nden, doktora derecesini Michigan Üniversitesi’nden alan Jamal, Princeton’a gelmeden önce Columbia Üniversitesi’nde dersler verdi. Son kitabı “İmparatorluklar ve Vatandaşlar: Amerikan Pro-Demokrasisi veya Demokrasi Yok” 2012 yılında Princeton University Press tarafından yayınlandı. Amaney Jamal, Ortadoğu siyaseti, Ortadoğu’da demokrasi, toplumsal cinsiyet ve İslâm ve karşılaştırmalı siyaset gibi konularda dersler veriyor.