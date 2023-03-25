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25 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

ABD ve AB'den Çin’e karşı ortak tatbikat

25 Mart 2023, Cumartesi 16:51
ABD ve Avrupa Birliği (AB), tarafların Çin’e karşı Hint-Pasifik stratejilerini esas alan iki günlük bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, "23 ve 24 Mart 2023 tarihlerinde, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, 2 Aralık 2022'deki AB-ABD Üst Düzey İstişare toplantısında kararlaştırıldığı gibi ortak bir deniz tatbikatı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Tatbikata, Amerikan savaş gemisi USS Paul Hamilton, AB Deniz Kuvvetleri Atalanta Operasyonu'na bağlı İspanyol gemisi Reina Sofia ve İtalyan gemisi Carlo Bergamini’nin katıldığı bilgisi verilen açıklamada, tatbikatta gemiye çıkış prosedürleri, gemi navigasyonu ve entegrasyonu geliştirmeyi amaçlayan eğitimler yapıldığı kaydedildi.

Tatbikatın nerede yapıldığına yer verilmeyen açıklamada şunlar kaydedildi:​​​​​​​

"Tatbikat, AB Stratejik Pusulası, AB Hint-Pasifik İşbirliği Stratejisi ve ABD Hint-Pasifik Stratejisi gibi belgelerle uyumlu olarak, serbest ve açık bir Hint-Pasifik'i desteklemeyi amaçlayan AB ve ABD'nin uygulamalı deniz işbirliği konusundaki ortak taahhütlerinin bir parçasıdır. ABD ve AB, Hint-Pasifik'te deniz güvenliği için ortak çalışmaları ve koordinasyonu ileriye taşıyacaklarını ve denizlerin uluslararası hukuka uygun kullanımını desteklemek için çaba göstereceklerini teyit etmektedirler."

Tatbikatın ana hedefinin Pasifik bölgesinde büyük güç rekabeti kapsamında Çin’e karşı koymak olduğu ifade ediliyor.

AA

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