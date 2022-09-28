ABD ve AB ile ilişkiler rayına girmeli

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Kaynak, Atina’nın ileri hamlelerinin gerginliği tırmandırdığını belirtti. Kaynak, “Çözüm, ABD ve AB ile ilişkilerin rayına girmesidir” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Turizm sezonunun sonlanmasıyla birlikte Yunan hükümetinin Ege’de suların biraz ısınmasına yönelik adımlar atmaya başladığını, silahsızlandırılmış olması gereken adalara silah sevkiyatının tespit edildiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Kaynak, Atina’nın bu ileri hamlelerinin gerginliği tırmandırdığını belirtti. Yunanistan’ın ekonomik gücünün çok ötesinde bir savunma harcamasını, ABD ve AB’den aldığı destekle sürdürdüğüne işaret eden Kaynak, Yunanistan’ın önümüzdeki dönemde de bu iddialı duruşunu sürdüreceği tespitini yaptı. Kaynak, “Bu durum, Atina’nın fırsatçılığıyla açıklanabileceği kadar Türkiye’nin başta ABD ve AB ile yaşadığı anlaşmazlıkların doğal sonucu olarak görülmesi gerekir. Çözüm, ABD ve AB ile ilişkilerin rayına girmesidir” diye konuştu.

ABD’NİN TUTUMU

Dr. Bahadır Kaynak, Atina’nın son yıllarda daha agresif bir çizgiye gelmesini, Türkiye’nin ABD ve AB ile yaşadığı sorunları kısa vadede bir fırsat penceresi görmesine bağladı. Bölgede Türkiye’yi dışlayan bir enerji ve güvenlik platformu oluşturma girişimlerine dikkati çeken Dr. Kaynak, ABD’nin tutumunun Türkiye için en büyük sorun olduğunu vurguladı.

İLİŞKİLERİN RAYINA GİRMESİ

Yunanistan’ın ekonomik gücünün çok ötesinde bir savunma harcamasını, ABD ve AB’den aldığı destekle sürdürdüğüne işaret eden Kaynak, “Her ne kadar zaman zaman hafife alma eğilimi göstersek de Batı destekli, NATO üyesi bir Yunanistan, Türkiye’yi bölgesinde zorlayacak en önemli aktörlerden biri. Önümüzdeki dönem Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gerilimin sürmesi şaşırtıcı olmayacak” dedi.