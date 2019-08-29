"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD yeni yaptırımlarını açıkladı

29 Ağustos 2019, Perşembe 03:33
ABD yönetimi, İran merkezli iki askeri tedarik ağını ve bazı İranlıları, İran'ın füze programlarına yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), İranlı tedarik ağları Shariat Ağı ve Dehghan Ağı, yöneticileri ve bazı çalışanları hakkında yaptırım kararı verdiği belirtildi.

Hamed Dehghan'ın yönettiği Dehghan Ağı'nın, ABD ve uluslararası yaptırımlardan kaçmak için Hong Kong merkezli başka bir firmayı paravan şirket olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu sayede ABD'nin teknoloji ve elektronik pazarını hedef alan on milyonlarca dolar değerindeki İran silahlanmasına yardımda bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan açıklamada, Hamed ve Hadi Dehghan isimli şahısların, 13 Ekim 2017'de ABD'nin yaptırım listesine aldığı bir şirket için değeri 1 milyon doları bulan malzeme tedariği yaptığı da ortaya kondu.

Seyed Hüseyin Shariat tarafından yönetilen Shariat Ağı'nın da İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri tarafından yönetilen ya da kontrol edilen tamamlayıcı parça işletmeleri adına birçok alüminyum alaşım tedarik ettiği bildirildi.

Shaghayegh Akhaei ve Mahdi Ebrahimzadeh isimli kişilerin de söz konusu teminat süreçlerinde rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişilerin ve şirketlerin ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve ABD'li kişi ve şirketlerin bu taraflarla iş yapması yasaklanıyor.

AA

Etiketler: abd, iran, yaptırım
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib âcil çözüm bekliyor

    Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalı patladı

    Galatasaray, 4. torbadan katılıyor: Devler Ligi'nde gruplar bugün belli olacak

    İdlib'de 5'i çocuk, 10 sivil daha öldü

    Mezar taşınızda ne yazacak?

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Keşmir de şartlar daha da kötüye gidiyor!

    Lübnan'ın resmi haber ajansı: Lübnan ordusu İsrail İHA'sına ateş açtı

    Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 'zam' oranını belirledi

    Rusya'da 8 Ağustos'taki nükleer patlama reaktör kaynaklı mı?

    Barselona'da 'yankesicilik' alarmı!

    'Mutlu şehir' bu yıl üzüldü

    Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor: Antalya ve Muğla'daki yangınlarda son durum?

    Stromboli Yanardağı, Sicilya Adası'nı alarma geçirdi

    Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazıya başlandı

    Johnson anlaşmasız Brexit için parlamentoyu tatile çıkarmak istiyor

    AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

    Lavrov: ABD ve müttefikleri IŞİD ile ilgili çifte standart uyguluyor

    Şule Yüksel Şenler vefat etti

    İsveç'te İslâm karşıtlığı yapan milletvekili partisinden ihraç edildi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete alet etmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet Cemil Çökren

    Yöneticimiz dindar mı olmalı?
    Süleyman KÖSMENE

    Kütüb-ü sabıkada müjdeli remizler
    Cevher İLHAN

    Yeni “Çekiç Güç”le…
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi yolunun engeli
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyet-i sefihe gaflet perdesini kalınlaştırdı
    Genel

    İdlib âcil çözüm bekliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (4)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.