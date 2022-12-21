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21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD Yüksek Mahkemesinden ''42. kanun''a ilişkin yeni karar

21 Aralık 2022, Çarşamba 02:10
ABD Yüksek Mahkemesi, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunun kaldırılmasını geçici olarak askıya aldı.

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, mahkemenin ikinci bir emrine kadar 42. kanunun kaldırılması yönündeki girişimler için “idari durdurma” kararı verdi.

19 Cumhuriyetçi eyalet tarafından Yüksek Mahkemeye yapılan başvuruyu değerlendiren Roberts, Biden yönetimine söz konusu kanunun kaldırılması hakkında savunma yapması için bugün yerel saatle 17.00’ye kadar süre tanıdı.

ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan, kasımda, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle “kamu sağlığı” sebep gösterilerek yürürlüğe konulan 42. kanunun "keyfi ve kaprisli" olduğunu öne sürerek kaldırılması gerektiğine karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran ve kamuoyunda zaman zaman tartışmalara neden olan söz konusu kanunun uygulamasının kaldırılmasına yönelik geçen hafta hazırlıklar yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın internet sitesinde, uygulamanın 21 Aralık’ta son bulacağı, sonrasında ülkeye kanunsuz girişlerin engellenmesi, sınır işlemlerindeki verimliliğin yükseltilmesi için personel, ulaşım, tıbbi destek ve tesislerin artırılması, gözaltı ve kovuşturma gibi uygulamaların sıkılaştırılması gibi yollara başvurulacağı duyurulmuştu.

Özellikle Meksika’ya sınırı bulunan Cumhuriyetçi eyaletler 42. kanunun kaldırılma planına tepki gösterirken, Teksas’ın El Paso gibi sınıra yakın bazı şehirlerde yasa dışı göçmen akınına karşı acil durum ilan edilmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da 42. kanunun kaldırılması halinde New York’un tekrar göçmen akınına uğrayabileceği uyarısında bulunarak, Kongre ve federal hükümetten finansal yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. kanun uygulamasının sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

AA

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