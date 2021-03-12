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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

ABD, Yunan medyasındaki iddiaları yalanladı

12 Mart 2021, Cuma 11:53
Yunan medyasının, ABD'nin Yunanistan ordusunu güçlendirmek için aralarında AH-64 Appache ve OH-58D tipi saldırı helikopterlerinin de bulunduğu çok sayıda silah ve ekipmanı hibe etmeyi planladığına yönelik haberleri yalanlandı.

Yunan medyasının, ABD'nin Yunanistan ordusuna çok sayıda askeri ekipman ve silah hibe edeceği haberleri tartışmalara yol açarken, ABD'den cevap gecikmedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, "İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) programı bir hibe değil satış programıdır ve Yunanistan bunun için kendi ulusal fonlarını kullanıyor." dedi.

Bazı zamanlarda EDA kapsamında satılan malzemelerin yenilenmesine dair maliyetlerin, ABD'nin güvenlik yardımı programı kapsamında ABD tarafından karşılanabildiğini ifade eden yetkili, "Ama NATO ortaklarının genellikle böyle bir yardıma ihtiyaçları olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin tıpkı Türkiye ile olduğu gibi Yunanistan ile de güçlü bir Dış Askeri Satış programı olduğuna dikkati çeken yetkili, diğer NATO ortakları ile olduğu gibi ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemeleri programı kapsamında Yunanistan'a da malzeme verdiğini belirtti.

Yetkili, "Bu satış ve transferler, tıpkı Türkiye ve diğer bölgesel NATO müttefiklerimize yaptığımız satış ve transferler gibi NATO'nun ortak çalışabilirliğini, güney ve doğu Avrupa'daki ortak güvenliğimizi güçlendirmektedir." diye konuştu.

Yunan medyası, ABD'nin Yunanistan ordusuna, 9 adet AH-64D Apache saldırı helikopteri, 50 adet OH-58D saldırı helikopteri, 350 adet M-2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank, 60 adet MLRS paletli roketatar, 120 adet M-109A5 paletli Obüs tipi tank, Μ-198/M-119 kısa menzilli top, HEMTT mühimmat taşıyıcı araç, MRAP zırhlı personel taşıyıcı araç hibe etmeyi planladığını iddia etmişti.

AA

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