"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

01 Ağustos 2019, Perşembe 00:20
ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ve isminin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise Zarif'i "İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü" ifadeleriyle nitelendirdi ve Hamaney'in "umursamaz ajandasını yaymaya çalıştığı" için yaptırıma maruz kaldığını söyledi. 

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı.

İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." demişti.

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı

    ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır

    Şehit Bedirhan Bebek unutulmadı...

    Merhametsiz bir dünyayı nasıl onaracağız?

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz

    Sınır yoksulluk olsun

    Fethiye'deki renk değişiminin nedeni belli oldu

    Yabani hayattan ilginç kareler

    Sudan'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

    Yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları belli oldu

    Kutsal topraklarda Hac mevsimi coşkusu...

    Fenerbahçe, Real Madrid'e de yenilerek Audi Kupası'nı 4. tamamladı

    Bakan mevsimlik işçileri ziyaret etsin

    Öztrak'tan CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

    "Ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz"

    Erdoğan, sivil plâkalı araçla Bahçeli’nin evine gitti

    Devlet, eleştiriye tahammül etmeli

    Güleçyüz’e takipsizlik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Söyletmen, urun” zihniyetine cevap
    Genel

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz
    Genel

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    AYM’nin Akademisyenler Bildirisi kararı
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanda Ya-sin Sûresi yazılı mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Ötekinin özeleştirisine katkı
    Risale-i Nur'dan

    Açılmaz düğümler O’nun iradesiyle açılır
    Genel

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır
    Genel

    ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.