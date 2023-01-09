Abe Şinzo'nun suikast zanlısı cinayetle suçlanacak

Japonya'da savcılık, Temmuz 2022'de uğradığı suikastta ölen eski Başbakan Abe Şinzo'nun, katil zanlısını cinayetle suçlayacak.

Ülkede "en uzun süre görev yapan başbakan" unvanlı Abe Şinzo'nun temmuzda suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor. Kyodo ajansının haberinde, psikiyatrik muayeneye tabi tutulan 42 yaşındaki zanlı Yamagami Tetsuya'nın, akli dengesinin yerinde ve yargılanacak yetkinlikte olduğunun saptandığı belirtildi. Haberde savcılığın, gözaltı süresi bu hafta içinde dolacak Yamagami aleyhine, cinayet ve ateşli silahlar kanununu ihlal suçlarından iddianame hazırlayacağı kaydedildi. İddianame detaylarının hafta sonuna kadar kamuoyuna yansıması bekleniyor. Temmuz 2022'de Nara kentinde partisinin seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında Abe göğsünden vurulmuştu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölen Abe'ye temmuzda basına kapalı, eylülde ise resmi devlet cenazesi düzenlenmişti. Saldırıda kullandığı el yapımı silahla evinde bulundurduğu benzer silahlara el konulan suikast zanlısı Yamagami, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. AA

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