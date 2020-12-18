“Ablukayı” kırma çağrısı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, İsrail ile normalleşmeyle oluşmaya başlayan “ablukayı” kırma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, İslâm âlimlerine, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalaması üzerine oluşmaya başlayan “ablukayı” kırmaları çağrısında bulundu.

Yurt Dışındaki Filistinli Âlimler Heyeti’nin telekonferans aracılığıyla düzenlediği 4. Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında konuşan Raysuni, “Bazı Arap rejimlerinin (İsrail ile) normalleşmesi Filistin dâvâsını tasfiye etme tehdidinde bulunuyor ve normalleşmeye rağmen azmini kaybetmeyerek dimdik ayakta duran Filistin halkına karşı yeni bir abluka oluşturuyor.” dedi. Raysuni, İslâm âlimlerini, oluşmakta olan bu ablukayı karşı atakla kırmaya, kararlı duruş sergileyerek ve farkındalık oluşturarak İsrail’i ve onunla normalleşme anlaşması yapanları abluka altına almaya çağırdı.

SAFLARI BİRLEŞTİRELİM

Yurt Dışındaki Filistinli Âlimler Heyeti Başkanı Nevvaf et-Tekruri de İslâm âlimlerinin Filistin dâvâsına yönelik desteği ve rolünden övgüyle söz etti. Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tekruri, normalleşmeye karşı mücadelenin, onu reddetmenin ve ona karşı durmanın, İslâm âlimlerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de İslâm âlimlerini, safları birleştirmek ve kendilerinin varlıklarını ortaya koymaları için etkili bir geniş cephe oluşturmaya çağırdı. İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman ve Suudi Arabistan var. İstanbul - aa

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Faslı aydınlar kınadı

Fas’ın İsrail ile normalleşme kararı alması 200’ü aşkın Faslı aydın tarafından imzalanan bildirge ile kınandı. Rabat yönetiminin Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme kararı almasına tepki- ler sürüyor. Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreter Yardımcı Naziha Amarij, aynı birliğe üye olan Muhammed Rafi ile Muasır ve Alternatif Partisi Genel Sekreteri Mustafa Mutasim’in de aralarında bulunduğu 200’ü aşkın aydın İsrail ile ilişkilerin normalleştirmesini kınayan bildirgeyi imzaladı. Bildirgede, “Filistin meselesi, zafere ulaşılana kadar asla bırakılmayacak bir emanettir.” vurgusu öne çıkarken, “normalleşmenin günah olduğu” yorumu yapıldı. Rabat - aa