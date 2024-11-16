Acil öncelik, Gazze’deki katliamları durdurmak

İstanbul’da “Filistin’de Soykırım: Sömürgecilik, Faşizm ve Siyonizm” konferansı düzenlendi. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da bağımsız Filistin Devleti’nin 15 Kasım 1988’de ilan edildiğini hatırlattı.

Faed Mustafa, “Halkımız ihtiyaç fazlası bir halk değildir. Aksine bölge haritasında eksik olan bir devlettir Filistin Devleti. Halkımız adil bir çözümle hakkını bulamadığı sürece bu bölge ve dünya asla güvenlik, huzur, barış ve istikrara kavuşamayacaktır” dedi. Halklarının bölgeye dönüş umuduyla yaşadığını aktaran Faed, “Şu anki acil öncelik, bu saldırıların ve Gazze’deki bu katliamların durdurulmasıdır. İnsanları kurtarmak ve insani yardım ile destek gönderilmesidir. Ardından Filistin halkının özgürlüğünü kazanması ve kendi topraklarında başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasıdır” diye konuştu.