"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

''Acınız acımızdır, biz bir vücuduz'' - Kanada'da depremzedeler için 1,6 milyon dolar yardım topladı

13 Şubat 2023, Pazartesi 03:52
Merkezi Kanada'nın başkenti Ottawa’da bulunan ve faaliyetlerine 1979 yılında başlayan Human Concern International (HCI), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı kampanyada 1,6 milyon Kanada doları (22,5 milyon TL) rakamına ulaştı.

Kampanyanın Koordinatörü Husam Helal, yaptığı açıklamada, deprem haberinin Kanada’ya ulaşmasının ardından kendileri ile diğer Müslüman topluluk ve kuruluşların hemen çalışmalara başladığını söyledi.

Türkiye ve Suriye’de birçok arkadaşı olduğunu hatırlatan Helal, "Onların bir kısmı da bazı aile üyelerini kaybettiler. Bu acı kalbimize dokundu. Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Acınız acımızdır. Biz bir vücuduz." dedi.

Helal, "HCI olarak ilk etapta bilgi topladık ve ardından kampanyamızı başlattık. Şu an itibarıyla 1,6 milyon dolar toplandı. Buradaki Müslüman toplum çok hassas ve bağışlar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bağışların Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılması için Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ONSUR ve AFAD ile işbirliği yaptıklarını anlatan Helal, "Yardımı bu kuruluşlar aracılığıyla yolluyoruz. Bağışlar, acil ihtiyaçlar, barınma, sağlık, yiyecek ve giyim gibi neye ihtiyaç varsa oraya harcanacak. Aynı şekilde, Suriye’deki ekibimiz de oradaki kardeşlerimize yardım ulaştıracak’" diye konuştu.

Kanada’daki Türkiye Büyükelçiliği ve diğer temsilciliklerle temas halinde olduklarını ifade eden Husam Helal, birçok insani yardım kuruluşunun hem sahada hem Kanada genelinde çalıştığına işaret ederek, "Biz bu yardımlara, öyle 1 hafta veya 10 gün değil, bu felaketin yaraları sarılana, yıkılan yerler yeniden inşa edilene kadar devam edeceğiz" dedi.

Helal, "Öyle tahmin ediyorum haberiniz yayınlandığında bağış miktarı 2 milyon dolara ulaşacak" ifadesini kullandı.

HCI, 2022 yılının son haftasında ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ı davet ettiği Ertuğrul Gecesi’nde de Afrika ve Asya’daki bazı ülkeler ile Kanada’nın kırsal kesimlerinde yaşayan Yerli kabilelerin temiz içme suyuna erişimleri için 3,4 milyon Kanada doları bağış toplamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    60 yaşındaki Erengül Önder 166 sonra kurtarıldı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "Baraj duvarının çatladığı" paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldı

    Birleşik Arap Emirlikleri, depremzedeler için 33 bin kişilik çadır gönderiyor

    ''Acınız acımızdır, biz bir vücuduz'' - Kanada'da depremzedeler için 1,6 milyon dolar yardım topladı

    Ürdün: Türkiye'deki kardeşlerimize yardımlar devam ediyor

    Mucize kurtuluşlar

    Hatay Havalimanı'ndan İstanbul'a ilk uçuş gerçekleşti
    📷

    Dallas’taki hutbelerde de Türkiye vardı

    'İnanan insanlar olarak önce tedbirimizi almak zorundayız'

    Deprem vergileri nereye gitti?

    100 bin konut hasarlı

    Kıyamet sahnelerinin iki mesajı

    Bundan sonra OHAL, can kayıplarını azaltmaz

    Gaziantep'teki Bahar Apartmanı'nın müteahhidi Uncuoğlu tutuklandı

    Ermenistan sınırı 35 yılın ardından yardım için açıldı

    Yükseköğretimde de tedbire ihtiyaç var

    İlk vazgeçilen, eğitim olmamalı

    Hatay Havalimanı'na ilk uçuş

    Katar'dan Türkiye'ye konteyner desteği

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Felâketten sonra gelen saadet
    Ali FERŞADOĞLU

    “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir!”
    Genel

    Deprem vergileri nereye gitti?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mazlumun yanında olmak
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ve fitreler depremzedelere
    Mehmet KARA

    6 Şubat depremi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Pekel

    Deprem tablosu üzerine
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset cereyanları sizi tefrikaya atmasın!
    M. Said ZEKİ

    Toparlanıp yeniden başlıyoruz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.