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31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

“Adalet yoksa huzur yok”

31 Mayıs 2020, Pazar
ABD’de polis şiddeti sonucu can veren Floyd için düzenlenen protestolar başşehire de sıçradı. Göstericiler tarafından “Adalet yoksa huzur yok”, “Floyd İçin Adalet”, “Siyahilerin Hayatı Önemli” sloganları atıldı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu ölen siyahi Amerikalı George Floyd için birçok şehirde düzenlenen protestolar başkent Washington DC’ye de sıçradı. Michigan eyaletinde, George Floyd’un öldürülmesini protesto eden kalabalığa arazi aracından açılan ateşte bir kişi öldü. Şehrin işlek caddelerinden “U Street” üzerinde toplanan 300’e yakın gösterici Floyd için adalet istedi. “Adalet yoksa huzur yok” sloganları atan göstericiler, “Floyd İçin Adalet”, “Adalet Hemen Şimdi” “Siyahilerin Hayatı Önemli”, “Nefes Alamıyorum”, “Siyahi Oy Verenler Önemli”, “Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun” yazılı pankartlar taşıdır. Sayıları giderek artan kalabalık grup geniş güvenlik tedbirleri altında Beyaz Saray’a yürüdü.

Neler olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alındığı sırada bir polisin uzun süre diziyle ensesine basması sebebiyle dakikalarca “Nefes alamıyorum.” diye yalvarmıştı. Floyd’un olay yerine gelen âcil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı. Floyd’un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis’teki gösterilerin 3’üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı. Protestolar sonucu harabeye dönen şehirde valilik sokağa çıkma yasağı ilân etti. 

Cinayetle yargılanacak

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde siyahî Amerikalı George Floyd’u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, cinayetle yargılanacak. Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman, Chauvin’in tutuklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, polis memurunun üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı. Freeman, olay yerindeki diğer üç polisle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti. Çevredekiler tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu. Olaya karışan polislerin yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD’nin değişik yerlerinde protestolar sürüyor.

AA

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