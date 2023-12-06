Adaletsizliğe karşı bir olalım

ÇATIŞMALARDA KIZINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİ BABA BASSAM ARAMİN, “BENİM İSTEĞİM, FİLİSTİN YANLILARI VE İSRAİL YANLILARININ BİR ARAYA GELEREK ADALETSİZLİĞE KARŞI DURMASI” DEDİ.

Çatışmalarda oğlunu kaybeden İsrailli anne Robi Damelin ve kızını kaybeden Filistinli baba Bassam Aramin yürüttükleri barış mücadelesini anlattı.

İsrail ordusunda yedek asker olarak görev yapan 28 yaşındaki David Damelin, 2002’de Batı Şeria’da Filistinli bir keskin nişancı tarafından öldürüldü. 2007’de Kudüs yakınlarındaki evinden okula giderken, çevredeki Filistinli göstericilere müdahale eden İsrail polisinin hedefi olan Abir Aramin ise öldürüldüğünde henüz 10 yaşındaydı. Her iki kurbanın ailesi de bugün İsrail ve Filistin topraklarında barış fidanlarının yeşermesi için birlikte mücadele ediyor. 1995’te kurulan Parents Circle (Ebeveynler Grubu) çatısı altında bir araya gelen aileler, her iki toplumun aynı coğrafyada bir arada, adil, özgür ve eşit bir şekilde yaşadığı bir gelecek için bir uzlaşma zemini oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor.

Bu topraklar iki büyük mezarlığa dönüşmesin

Independent Türkçe’nin haberine göre hiçbir zaman intikam duygusuna kapılmadığını söyleyen Robi, “İntikam nedir? Çocuğumu geri getirmek için ne yapabilirim? Eğer intikam David’i geri getirmek demek olsaydı, intikam alırdım. Ama benim intikamım tamamen farklı bir yola girmek oldu. Hiçbir zaman intikam alma arzusu duymadım. Ordu kapıma gelip David’in öldürüldüğünü söylediği andan itibaren bunu düşünmedim. Çocuğumun adına kimseyi öldüremeyeceklerini onlara söyledim” dedi. Gazze’de yaşananlara dünyanın müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Robi, “Müdahale ederek bizi birbirimizle konuşmaya zorlamalılar. Eğer bu olmazsa, bu topraklarda sadece iki büyük mezarlığı paylaşacağız. Filistin yanlısı veya İsrail yanlısı olmanıza ihtiyacımız yok. Çözümün bir parçası olmanıza ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Beraber yaşamaya mecburuz

Bassam Aramin, bu şartlar altında barışın gerçekçi bir ihtimal olup olmadığı sorusuna “Evet son gelişmelere baktığınızda çok zor görünüyor. Ama bu, 7 Ekim’de değil 75 yıl önce başladı. Bir gün barışa kavuşacağımız inancını hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Birkaç yıl içinde İsrail ve Hamas liderlerinin barış için masaya oturduğunu da görebiliriz. Neticede dostunuzla değil düşmanınızla barış yaparsınız. İşgali sonlandırdığımızda, birbirimizi öldürmeyeceğiz, birbirimizle savaşmayacağız. Konuşacağız, bağıracağız, müzakere edeceğiz ama birbirimizi öldürmeyeceğiz. Sonsuza kadar birbirimizi katletmeye devam edemeyiz. Ne İsraillilerin ne de Filistinlilerin ortadan kaybolacağını düşünmüyorum. Bu topraklarda kalacağız ve beraber yaşamaya mecburuz” cevabını verdi.

İşgalin kurbanı bizleriz

Batı dünyasını saran Filistin yanlısı gösterilere dikkat çeken Bassam ise şu ifadeleri kullandı: “Ben tüm dünyanın Filistin yanlısı olduğunu görmekten memnunum. Bu Filistinlilerin adalet isteyebilmesi için gerçekten harika bir fırsat. Ama benim isteğim, Filistin yanlıları ve İsrail yanlılarının bir araya gelerek adaletsizliğe karşı durması. Filistinliler için adalet, İsrailliler için güvenlik istemeleri. Elbette ki, adaletten yana olmalısınız. Bu da çok açık şekilde işgalin sonra ermesi anlamına geliyor. Hem İsrailliler hem de Filistinliler bu işgalin kurbanı. Biz ikimiz de bu işgalin, büyük devletlerin politikalarının kurbanıyız.”

Haber Merkezi