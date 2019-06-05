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6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Adaletten daha önemli bir şey yoktur

05 Haziran 2019, Çarşamba 23:43
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed “Dinimizde adaletten daha önemli hiçbir şey yoktur. Fakat çoğumuz sorgulamadan cezalandırıyor, adaleti bertaraf ediyoruz” dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Müslümanların kardeş olduğunu biliyoruz, fakat genellikle birbirleriyle savaşa gidecek derecede sorunlar yaşıyorlar. Öldürmek bize yasaklandığı halde çoğumuz ölüyor ve öldürüyoruz” ifadesini kullandı. Mahathir Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda bütün İslam aleminin bayramını kutlayan Mahathir, Müslümanlara birlik ve kardeşlik çağrısında bulundu. Mahathir, Müslümanların dünya genelinde yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, “Müslümanların kardeş olduğunu biliyoruz fakat genellikle birbirleriyle savaşa gidecek derecede sorunlar yaşıyorlar. Öldürmek bize yasaklandığı halde çoğumuz ölüyor ve öldürüyoruz” şeklinde konuştu.

Kur’ân’ın öğretilerine dayanmalıyız

İslÂm’da adaletin önemine vurgu yapan Mahathir, “Dinimizde adaletten daha önemli hiçbir şey yoktur. Fakat çoğumuz sorgulamadan cezalandırıyor, adaleti bertaraf ediyoruz” dedi. Mahathir, Müslümanların her yerde ezildiğini belirterek, “Eğer sadece Kur’ân’daki öğretilere dayansaydık, başımıza gelen her şeyin bu öğretileri ve Kur’ân’ın gösterdiği yolu reddetmemizden kaynaklandığını bilirdik” değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasında Malezya’daki yabancı çalışanlara da şükranlarını sunan Mahathir, “Bayramımızı huzur içinde yaşamamızın sebebi sadece bizim değil, ülkedeki yabancı çalışanların da emeğinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı. Malezya Ramazan Bayramı’na dün girdi.

AA

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