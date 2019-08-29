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"Aden'de toplu kaçırma vakaları yaşanıyor"

29 Ağustos 2019, Perşembe 23:30
Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan 15 hava saldırısında çoğu asker 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Aden'de dengeler yeniden değişti

Cebvani, yaptığı açıklamada, BAE'nin Güney Geçiş Konseyini desteklemek için Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'a yerel saatle 11.00 ile 15.00 arasında 15 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

BAE'nin hava saldırılarında ulusal ordu birlikleri ve sivil halktan 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bilgisini veren Cebvani, "Aden ve Ebyen'de Yemen ordu birliklerini hedef alan hava saldırılarının sorumluluğu BAE devletine ait." dedi.

"Aden'de toplu kaçırma vakaları yaşanıyor"

Aden kentinde toplu kaçırma vakalarının yaşandığına dikkati çeken Cebvani, ülkenin kuzey illeri ile güneyden Ebyen ve Şebve'den gelen Yemenlilerin Güney Geçiş Konseyi güçleri tarafından kaçırıldığını ve nereye götürüldüklerinin bilinmediğini söyledi.

Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Ebyen ve Aden'deki hastanelerde tedavi gören yaralıları kaçırdığını ve infaz ettiğini belirten Cebvani, insanlık suçu işlendiğini kaydetti.

Cebvani, saldırılarda ölü ve yaralıların yanı sıra hastanelerdeki infaz vakalarından BAE ile Güney Geçiş Konseyinin sorumlu olduğunu ve 30 milyon Yemenliyi karşılarına aldıklarını dile getirdi.

BAE'nin Yemen'i bölme isteği

Yemen Savunma Bakanı Muammer el-İryani de güney bölgelerini hedef alan hava saldırılarının, Yemen hükümetinin meşruiyeti yeniden sağlama çabalarının Abu Dabi yönetimi tarafından kabul edilmediği anlamını taşıdığını kaydetti.

İryani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'deki koalisyon güçlerinin amaçlarına aykırı, uluslararası norm ve sözleşmeleri ihlal eden ve Birleşmiş Milletler (BM) hukukuna göre bağımsız ve egemen bir devlete yönelik bu saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bu saldırıya ilişkin tüm siyasi, diplomatik ve yasal önlemleri alma hakkı bulunduğuna dikkati çeken İryani, şunları dile getirdi:

"Bu saldırılar, BAE'nin Yemen hükümetinin kurumlarının denetimini yeniden ele geçirmesini istemediğini ve Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden ile güney illerinde başlattığı sabotaj projesinin başarısız olduğunu gösteriyor.

BAE'nin güneydeki şerefli insanları temsil etmeyen isyancı milislerle Yemen'i bölme isteğini yansıtıyor."

Güneydeki gelişmeler

Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı ancak BAE'ye ait uçakların bugün düzenlediği hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.

AA

Etiketler: yemen
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